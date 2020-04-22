Сырники по-аджарски на завтрак. Завтрак из творога и яиц
Про это блюдо я буду писать, пуская слюну на клавиатуру. Потому что вспоминая вкус этого блюда, мне хочется идти и приготовить его еще раз. Этот просто супер завтрак, и обед, и перекус. Знаю, что рецепт этот довольно популярен и вы наверняка уже его готовили, а если нет, то очень советую. Понравился такой завтрак всем, дети и муж остались в восторге.
Как приготовить сырники, или как еще называют хачапури по-аджарски, смотрите в видео-рецепте:
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Сырники по-аджарски с творогом и яйцом:
Тесто: Творог - 500 г (не сухого)
Мука - 140-160 г (сколько уйдет)
Яйца - 2 шт
Разрызлитель - 1 ч.л
Соль по вкусу
Начинка: Сулугуни - 100 г (можно и другой твердый сыр)
Яйца - 4 шт
Количество продуктов здесь указано на 4 довольно больших хачапури, целый я не смогла съесть. Дети разделили 1 на двоих. Поэтому подбирайте количество под себя. Но всегда можно разогреть.
Приступаем к приготовлению.
В глубокую чашу отправляем творог и яйца. Творог старайтесь выбирать не сухой, из брикета подходит идеально.
Далее добавляем муку, разрыхлитель и щепотку соли.
Замешиваем тесто, если тесто очень прилипает к рукам, то немного добавьте муки. Главное не забивайте тесто мукой, иначе оно не получится таким воздушным.
Из теста формируем вот такие лодочки, постарайтесь делать углубление побольше и бортики повыше. Делайте это мокрыми руками, так тесто не будет прилипать к рукам. Далее мы эти лодочки отправляем запекаться в разогретую духовку до 180 С на 25 минут.
По истечение 25 минут, достаем лодочки. Посыпаем немного сыра, а сверху яйцо. Лучше брать маленькие яйца, а то большое так и наровит убежать)
Яйца сверху посыпаем сыром. Отправляем запекаться дальше при 180 С, примерно на 15-20 минут. Смотрите готовность по состоянию яйца. Я люблю сильно пропеченное, кто-то более слаба пропеченное.
И вот такой красивый, очень сытный и вкусный завтрак получился. Советую этот рецепт от всей души, это настоящая вкуснятина. Понравиться и детям и взрослым. Отличная идея для семейного завтрака или обеда.
Приятного аппетита!!!
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