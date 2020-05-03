Два колоритных белорусских выражения, отражающих нынешнюю действительность. По-русски так емко и не скажешь
В белорусском языке есть два выражения, которые я даже затрудняюсь перевести на русский одной фразой без пояснений.
Но эти выражения очень колоритные и очень точные, а особенно сейчас они мне вспоминаются все чаще и чаще.
Итак, давайте по порядку.
Хавайся ў бульбу
Это выражение, если переводить совсем дословно, то означает «прячься в картошку».
Но, естественно, так никто его не переводит.
Смысл у этого выражения крайне широк.
В принципе, в русском языке есть и неприличный аналог этого выражения - тот самый северный пушной зверек.
Но все равно даже он не отражает того многообразия поводов и интонаций, с которыми белорусы говорят это самое «хавайся ў бульбу».
Это и возмущение чем-то, и безысходность, и в случае, когда стоит сидеть тихо и не высовываться.
В общем, универсальная такая идиома.
Агульная млявасць i абыякавасць да жыцця
А это второе выражение. И в связи с последними всеми событиями оно все чаще приходит на ум и отражает настроение.
Опять же, дословно если перевести, то это «общая вялость и безразличие к жизни».
Но перевод не дает того ассоциативного ощущения со словом «млявасць».
Произнесите, вслушайтесь в эту тягучесть первого слога... Это вот такое состояние тряпочки, как я называю.
То есть ничего не нужно, все неинтересно, будь, что будет, пусть все идет, как идет.
Еще как вариант - где положили, там и нашли.
То есть, например, сидишь себе на лавочке на хуторе, смотришь на туман и бесконечное поле и нет сил двинуться, куда-то идти, что-то делать....
Вот это и есть та самая млявасць....