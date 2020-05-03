Два колоритных белорусских выражения, отражающих нынешнюю действительность. По-русски так емко и не скажешь

В белорусском языке есть два выражения, которые я даже затрудняюсь перевести на русский одной фразой без пояснений.

Но эти выражения очень колоритные и очень точные, а особенно сейчас они мне вспоминаются все чаще и чаще.

Итак, давайте по порядку.

Хавайся ў бульбу

Это выражение, если переводить совсем дословно, то означает «прячься в картошку».

Но, естественно, так никто его не переводит.

Смысл у этого выражения крайне широк.

В принципе, в русском языке есть и неприличный аналог этого выражения - тот самый северный пушной зверек.

Но все равно даже он не отражает того многообразия поводов и интонаций, с которыми белорусы говорят это самое «хавайся ў бульбу».

Это и возмущение чем-то, и безысходность, и в случае, когда стоит сидеть тихо и не высовываться.

В общем, универсальная такая идиома.

Агульная млявасць i абыякавасць да жыцця

А это второе выражение. И в связи с последними всеми событиями оно все чаще приходит на ум и отражает настроение.

Опять же, дословно если перевести, то это «общая вялость и безразличие к жизни».

Но перевод не дает того ассоциативного ощущения со словом «млявасць».

Произнесите, вслушайтесь в эту тягучесть первого слога... Это вот такое состояние тряпочки, как я называю.

То есть ничего не нужно, все неинтересно, будь, что будет, пусть все идет, как идет.

Еще как вариант - где положили, там и нашли.

То есть, например, сидишь себе на лавочке на хуторе, смотришь на туман и бесконечное поле и нет сил двинуться, куда-то идти, что-то делать....

Вот это и есть та самая млявасць....