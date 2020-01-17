Комбинированное вязание: узоры на филейной сетке

Филейную сетку крючком очень просто вязать даже если вы начинающая рукодельница. Данная техника основывается на чередовании воздушных петель и столбиков с накидом. Готовое полотно — это просто сетка с пустыми ячейками. Но мастерицы на этом не остановились… Так они вяжут интересные узоры уже на готовой сетке.

Предлагаем вам оценить готовые работы и посмотреть видеоуроки.

Интересные идеи в видео для наглядности:

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