Комбинированное вязание: узоры на филейной сетке
Филейную сетку крючком очень просто вязать даже если вы начинающая рукодельница. Данная техника основывается на чередовании воздушных петель и столбиков с накидом. Готовое полотно — это просто сетка с пустыми ячейками. Но мастерицы на этом не остановились… Так они вяжут интересные узоры уже на готовой сетке.
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