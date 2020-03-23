Невероятно красивый мотив «Павлиний глаз»

Невероятно красивый мотив, который очень хорошо смотрится на пледах, платках-афгани и других крупных изделиях.

Вам потребуется

Пряжа семи различных цветов, для этого мастер-класса использована смесовая пряжа (хлопок/акрил) фиолетового, сиреневого, белого, голубого, синего, зеленого и светло-зеленого цветов; подходящий по размеру крючок, гобеленовая игла и ножницы.

Шаг 1

Выполнение мотива начинается с вязания четырех «сердцевинок». Для каждой из них фиолетовой нитью выполните нитяное кольцо, затем вяжите следующим образом: 3 в.п., 1 ст. с 2/н, 17 ст. с/н, 1 ст. с 2/н, 1 ст. с 3/н. Завершите вязание, присоединив последний столбик к первому, например, при помощи соединительного столбика.

Таким образом свяжите 4 детали.

Шаг 2

Второй круг вяжите сиреневой нитью, при этом первой петлей ряда будет ст. с 3/н. предыдущего ряда. Свяжите в первую петлю 1 ст. с/н, 1 в.п. и еще 1 ст. с/н, затем в каждую петлю предыдущего ряда 10 раз свяжите по 1 ст. с/н, в следующую петлю первого ряда свяжите двойной с/н, затем до конца ряда (= 9 п.) вяжите по 1 ст. с/н в каждую петлю предыдущего ряда. Закончите ряд так же, как предыдущий.

Шаг 3

Третий круговой ряд вяжите белой нитью. Начните вязание с воздушной петли («острой» части) предыдущего ряда. Свяжите в нее двойной ст. с/н, затем в три следующих петли предыдущего ряда свяжите по 1 ст. с/н. Затем 3 раза в следующие 3 п. вяжите по двойному ст. с/н, в три следующих петли вязать по 1 ст. с/н, потом выполнить двойной ст. с/н..

В следующую п. предыдущего ряда вязать 1 ст. с 2/н, 1 в.п., 1 ст. с 2/н, а затем довязывать ряд в обратном порядке, т.е. связать двойной ст. с/н., затем 3 раза по 1 ст. с/н. в каждую п., после 3 раза вязать по двойному ст. с/н. в каждую петлю, после связать 4 одиночных ст. с/н., закончить ряд двойным ст. с/н под ту же в.п., с которой начиналось вязание. Нить закрепить

Шаг 4

В 4-м ряду связанные элементы объединяются в один мотив. Для этого разложите их «острыми» концами внутрь, как показано на картинке, затем начните вязание голубой нитью с верхней части правого верхнего элемента.

Вязать следующим образом: *3 двойных ст. с/н, 9 ст. с/н, затем соединяем элементы с помощью 4 ст. с/н, провязаных вместе (= 2 ст. с/н вязать в 1-й элемент и 2 ст. с/н — во 2-й элемент), 10 ст. с/н, в следующие 3 п. вязать по двойному ст. с/н в каждую петлю, 4 ст. с/н, затем выполнить 4 ст. с/н, провязаных вместе (таким же образом, как в первом случае), 5 ст. с/н, 3 двойных ст. с/н, 2 ст. с/н*, от * до * повторить дважды. Ряд закончить.

Шаг 5

Вязать синей нитью с с верхней части правого верхнего элемента, с последнего столбика предыдущего ряда (он будет находиться перед тремя двойными). Порядок вязания: *двойной ст. с/н, 6 ст. с/н, три двойных ст. с/н, 5 ст. с/н, затем 3 ст. с/н, провязанные вместе, затем 5 ст. с/н, три двойных ст. с/н, 7 ст. с/н, два двойных ст. с/н, 9 ст. с/н, затем 3 ст. с/н, провязанные вместе, затем 10 ст. с/н, двойной ст. с/н,*, от * до * повторить дважды, ряд закончить.

Шаг 6

Начать зеленой нитью с центральной верхней части правого верхнего элемента, с 3-го двойного ст. с/н. Вязать: *6 ст. б/н, затем 3 ст. б/н провязать вместе (это место соединения элементов), потом провязать 14 ст. б/н, 3 полустолбика, двойной ст. с/н, в следующую петлю провязать ст. с/н и ст. с 2/н, затем выполнить 1 в.п., в следующую петлю вязать ст. с 2/н и ст. с/н, затем выполнить двойной ст. с/н, 3 полустолбика, 5 ст. б/н, 3 ст. б/н провязать вместе, 6 ст. б/н, 3 полустолбика, двойной ст. с/н, в следующую петлю провязать ст. с/н и ст. с 2/н, затем выполнить 1 в.п., в следующую петлю вязать ст. с 2/н и ст. с/н, затем вязать двойной ст. с/н, 3 полустолбика, 7 ст. б/н.* От * до * повтрить дважды. Ряд закончить.

Шаг 7

Вязать светло-зеленой нитью, начав с правого верхнего элемента, с 3-го из группы трех полустолбиков. *13 ст. б/н, затем 3 ст. б/н провязать вместе (это место соединения элементов), 14 ст. б/н, 3 полустолбика, 3 ст. с/н., затем под в.п. предыдущего ряда вязать 2 ст. с 2/н, 1 в.п. и еще 2 ст. с 2/н, продолжить ряд 3 ст. с/н., 3 полустолбика, 14 ст. б/н, 3 полустолбика, 3 ст. с/н, затем под в.п. предыдущего ряда вязать 2 ст. с 2/н, 1 в.п. и еще 2 ст. с 2/н, продолжить 3 ст. с/н., 3 полустолбика *, от * до * повторить дважды, ряд закончить. На этом вязание внешней части мотива закончено.

Шаг 8

Переходим к соединению элементов внутри мотива. Для этого белой нитью, начиная с нижнего левого элемента нужно *связать ст. б/н. под имеющуюся в.п., затем выполнить 4 ст. с/н, провязаных вместе (= 2 ст. с/н вязать в 1-й элемент и 2 ст. с/н — во 2-й элемент), потом вязать ст. б/н. в в.п. левого верхнего элемента, затем выполнить 4 ст. с/н, как описано выше,* повторить от * до * еще раз. Ряд закончить, но нить обрезать подлиннее, чтобы зашить середину.

Шаг 9

Продеть оставленную в конце предыдущего шага нить в иголку и парой стежков зашить середину мотива и несоединенные внутренние стороны элементов. Нить закрепить и спрятать.

P. S. не забудьте поставить "лайк" .

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