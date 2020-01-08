Моя коллега за 3 недели сбросила более 10 килограммов, стоя у стены. Я узнала, как она это сделала, и расскажу вам

Лена, моя коллега, вернулась из отпуска, и никто ее не узнал! Она выглядела круто – 48 размер вместо 52, и минус 11 килограммов всего за 20 дней.

Оказывается, она нашла интересный способ похудения, который без диеты помогает быстро сбросить вес, улучшить осанку и подтянуть мышцы одновременно.

Все получится!

Лена всегда была в режиме похудения и все время срывалась. Она то сидела на какой-то диете, то поглощала конфеты килограммами. В итоге – целлюлит, растяжки, дряблая кожа и лишние 17 килограмм, которые с каждым разом уходили все медленнее.

Перед отпуском Ленка поделилась с нами интересным способом похудения, который ей подсказала соседка. Якобы, можно стоять у стены и худеть. Мы посмеялись, конечно, но после ее возвращения из трехнедельного отпуска нам было не до смеха.

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Так в чем суть этого способа? Нужно стоять у стены 20 минут после каждого приёма пищи. Я лично опробовала этот способ, и я осталась в восторге!

Как выполнять «упражнение»:

Сразу после приема пищи, встать спиной к стене без плинтуса или к закрытой двери. Прижать к вертикальной поверхности затылок, плечи, лопатки, ягодицы, икры и пятки, а также ладони, втянуть живот. Стоять так 20 минут. Начать можно с 5 или 10 минут. Делать так сразу после каждого приема пищи, ну или хотя бы 2 раза в день после завтрака и ужина.

Стоять нужно вот так. Только плинтуса не должно быть!

Скажете просто? А вот и нет! Уже через несколько минут тело начинает трястись, появляется пот, и стоять в таком положении с каждой минутой становится все сложнее. Эдакая вертикальная планка.

Чтобы улучшить эффект и укрепить мышцы ног и ягодиц в конце можно на минутку принять вот такое положение. Низ тела будет гореть!

Очень полезно для ягодиц и ног

Каков итог? Подтягивается все тело, улучшается осанка и уходит лишний жир! Через месяц регулярных занятий вы не узнаете свою фигуру.

Моя коллега, Ленка, была все 3 недели в отпуске и выполняла упражнение 3 раза в день, а еще придерживалась правильного питания без подсчета калорий, жестких диет и голодовок. Результат не заставил себя ждать.

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