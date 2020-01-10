Революция неизбежна в России

Я ни в коем случае не хочу никого агитировать брать "вилы" и идти, свергать власть. Но всего лишь хочу порассуждать, зачем происходят революции и возможна ли она сейчас. Если взглянуть на историю, то всегда бывает так, что рано или поздно народ, который находится в неравенстве с элитой, устраивает бунт. Конечно, можно долго оттягивать этот момент разнообразными способами, такими как: вещать со всех телеканалов, что президент у нас потрясающий, медицина на высоком уровне, образование прекрасное и тд. Но в конечном итоге люди будут осознавать, что им непрестанно врут. Возможно, прозреют не все и не сразу. Возможно, для этого нужен талантливый предводитель. Возможно, творческие люди, которые не побоятся говорить открыто о том, что в действительности происходит. Но этот момент должен настать когда-то. Через 10 лет или раньше. Единственное, что остановит революцию - это покаяние власти. Но это мало вероятно. Сегодня у кого есть деньги, тот может себе позволить вылечить к примеру себя и своих близких, а у кого нет - будет что?! Умирать. Когда в последний раз я лечила свою дочь, то потратила как минимум 5 тр на лекарства. И это обычное ОРВИ. Ко всему прочему мы лечились в платной клинике и нам там сразу сделали анализ крови и здесь же сообщили диагноз. Подробное описание, как принимать лекарства выдали на листе А4. А что происходит в государственных больницах? Тебе на рваном листочке пишут корявым почерком список лекарств, потом сквозь зубы произносят чего-то. В государственных больницах по-прежнему 19 век. И никто из наших властей даже не пытается сделать так, чтобы медицина стала доступной для всех. Чтоб мы лечили своих детей бесплатно. Это же фантастика, не так ли?! Я уже не говорю о том, сколько мы потратили денег на лечение зубов. Цифры там уже от 30 тысяч. И да, я могу себе это позволить, но только потому что я из кожи вылезу, но не сдамся. Мы выживаем кто как может ради детей, но всему есть предел. Скоро нужно будет идти в школу. Я даже боюсь представить, в каких условиях придется учиться ребенку... В этих обшарканных стенах, где училась я, где ничего не менялось уже лет 50, если не больше. Если от садика, я еще как-то ее "обезопасила", то школа уже неминуема, к сожалению. А дальше?! Платное высшее образование... И еще дальше? Поиск работы... И не факт, что корочка о высшем образовании как-то ей поможет устроиться. Лично мне высшее образование ничего не дало, кроме того, что я знаю, что у меня оно есть. Работаю в интернете. На дзене, в ютубе и прочих медиа-платформах. И я еще не сказала о том, что никто никогда не подарит мне и моему ребенку и одного квадратного метра, я вечно буду снимать квартиру. А почему? Потому что русская земля не принадлежит народу. Мы здесь рабы, и не имеем на нее право. Вот в такой стране нам растить своих детей. Где мы будем вечно платить дань кому-то. А ведь может быть и иначе?! Не пора ли встряхнуть всех зажравшихся деятелей, которые нажили себе богатство и ничего не делают для народа?! Чем они там в ДУМЕ вообще занимаются?! Кроме как воруют деньги и собирают налоги? Даже в яндекс-дзене автоматически с меня снимается налог государству. Ведь наверно за слова я тоже обязана Путину?! Он меня научил говорить и думать? Отнюдь нет. Все, чему он учит - это не думать. Но когда-нибудь мы все-таки задумаемся... Все мы... И поймем, что такая жизнь не справедлива.

И тогда наступит революция...