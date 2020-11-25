После такого удобрения герань очень пышно цветёт.

В настоящее время герань переживает второе рождение. Чуть раньше о герани забыли, тем более, что листья герани выделяют сильный запах, который не все могут переносить. Этот запах, кстати является сильным аллергеном, поэтому, если у вас проблемы с аллергией, то простая зональная герань вряд ли приживётся в вашем доме.

Но, можно попробовать сортовые герани - королевскую, ангелов, розебудную, тюльпановидную. Листья таких гераней не столь сильно пахнут, но всё же посадка герани сугубо индивидуальна.

Фото для иллюстрации из открытых источников.

Герань неприхотлива, а если ее побаловать еще и удобрением, она обязательно отзовется пышным цветением. И совсем необязательно покупать какое-нибудь дорогое удобрение. Можно использовать удобрение, в составе которого есть перекись водорода и йод.

Перекись водорода замечательна тем, что обладает обеззараживающим свойством. Это особенно актуально в случае корневой гнили. Перекись водорода хорошо распадается на воду и кислород. Поэтому почва после полива насыщается кислородом, а значит, она будет более рыхлая.

Происходит ускоренное образование бутонов. Йод укрепляет иммунитет растения, уничтожает плохие бактерии, служит профилактикой от насекомых – вредителей и от плесени.

Фото для иллюстрации из открытых источников.

Для приготовления удобрения понадобится: один литр отстоявшейся воды, 1 мл перекиси водорода, одна капля йода. Сначала в воду вливаем перекись водорода, затем йод. Теперь нужно перемешать. Если используете пластиковую бутылку, то просто ее взбалтайте. Полученный раствор необходимо использовать сразу.

Поливать нужно не на растение, а, приподняв листики, аккуратно налить по краю горшка. Это делается для того, чтобы не обжечь листья и корни герани. Частота использования такого удобрения зависит от состояния растения. Желательно не лить раствор в сухую землю, перед поливом удобрением, полейте растение немного водой.

Фото для иллюстрации из открытых источников.

Если корни в порядке, не гнилые, нет нашествия насекомых и болезней, то для улучшения внешнего вида можно поливать один раз в месяц. В других случаях частоту полива можно увеличить.

После применения вы обязательно заметите, что листики стали более яркие, насыщенного зеленого цвета, более здоровые, а цветение намного ярче и продолжительнее.

Чтобы ваша герань хорошо цвела, не забывайте вовремя удалять сухие листики и отцветшие соцветия. По возможности летом выносите растения на воздух - на балкон, или садовый участок. С наступлением прохладной погоды, герань занесите в помещение, где она будет находиться всю зиму.

Фото для иллюстрации из открытых источников.

Не забывайте пересаживать герань каждые два года. Если этого не делать, то ствол растения утолщается, деревенеет и цветение получается лишь на вершине этого ствола. Для того, чтобы омолодить растение, не нужно пересаживать старое растение в новую землю или горшок. Нужно взять новый черенок после осенней обрезки и посадить его.

Растение будет расти, давать новые бутоны. Не забывайте про удобрение, главное не использовать йод слишком часто, особенно остро на него могут реагировать сортовые герани. Чтобы посмотреть, как цветок принимает данное удобрение - полейте герань небольшим количеством раствора.

Не забывайте соблюдать пропорции, в противном случае вы можете испортить корневую систему герани и погубить цветок!