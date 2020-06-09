Облигации Сбербанка для меня интереснее вклада на 7,94%.

Уважаемые коллеги, сегодня я расскажу о том, почему облигации Сбербанка для меня интереснее вклада? Мы обязательно сравним доходность обоих финансовых инструментов. Для начинающих инвесторов будет представлено подробное описание порядка действий на каждом этапе до момента покупки, а с начала разрешите поделиться несколькими хорошими новостями.

Наблюдая за разными людьми я пришёл к интересному выводу. Самыми лучшими инвесторами являются садоводы и огородники. Только они обладают невероятным терпением и медленно идут к успеху. На мой взгляд, эта замечательная привычка выработалась благодаря сельхозработам на своём дачном участке. С момента посадки семян в грунт до получения первого урожая проходит несколько месяцев. Такой же подход и в инвестициях. С покупки ценных бумаг до получения прибыли требуется много времени и терпения.

Следующая новость также связана с миром цветоводства. В конце зимы этого года моя соседка по даче в качестве благодарности за обучение работе с облигациями подарила мне несколько луковиц глоксиний. Сегодня эти шикарные цветы я буду использовать для оформления своей статьи. Жаль, что нельзя передать головокружительный тонкий ванильный аромат, которым меня радуют глоксинии.

После небольшого лирического отступления можно перейти к финансовым вопросам. На протяжении июня мне были перечислены дивиденды ПАО "Таттелеком" и "Полиметалл". Их я перевёл на свой индивидуальный инвестиционный счёт для дальнейшего реинвестирования (покупки новых ценных бумаг).

Сразу отвлекусь ещё на одну тему. На мою электронную почту investorp@bk.ru от читателей часто приходит вопрос о том, как зачисляются дивиденды компаний, которые их платят в долларах? Такие выплаты сразу конвертируются по курсу Центрального Банка. Зачисление происходит в российских рублях. Это видно на скриншоте с фрагментом моего брокерского отчёта на примере Полиметалла. Он показан второй красной стрелочкой. Валютные дивиденды были зачислены в рублёвом эквиваленте. На российском рынке таких компаний не много. Например, Х5 (сеть магазинов Пятёрочка) и РусАл. Всё, можно снова вернуться к рассмотрению облигации Сбербанка. Кликая по заголовкам этапов моих действий можно узнать более подробные детали происходящих процессов, а также увидеть инструкции.

В первую очередь я запускаю торговую информационную систему Квик. Её предоставляет брокер каждому инвестору. В таблице со списком всех облигаций я нахожу ценную бумагу с названием СберБ Б78R, номер ISIN RU000A100758.

Информацию из этой строки я буду использовать для дальнейших расчётов.

На следующем шаге я запускаю эксель калькулятор для автоматического расчёта доходности облигаций к погашению. Его можно загрузить из моего облака. Единоразовый взнос составляет 200 рублей. Новичкам я советую с начала собственноручно освоить процесс оценки доходности. Для этого потребуется лист бумаги и простой настольный калькулятор. О методике расчётов я подробно расскажу на каждом этапе своей статьи.

- Общая информация.

В моём эксель калькуляторе необходимо заполнить все ячейки отмеченные серым цветом. Приступим к первому блоку. Здесь вводится общая информация про облигацию. Её название, номер, номинал и количество дней до погашения.

Все сведения я беру из таблицы со списком всех облигаций в торговой системе Квик. Название бумаги - СберБ Б78R. ISIN (номер) - RU000A100758. Номинал - 1000 рублей. До погашения осталось 290 дней. Если вы делаете собственноручные расчёты, то обязательно запишите на листе бумаги эти сведения.

Для начинающих инвесторов следует сделать небольшое пояснение. Через 290 дней данная облигация будет погашена. В этот день владельцу ценной бумаги будет выплачен её номинал 1000 рублей и купонная выплата. О купонах я расскажу чуть позднее.

- Расходы на покупку.

Следующим важным шагом является расчёт расходов на покупку одной облигации. Для этих целей в моём эксель калькуляторе есть отдельный блок. Меня будет интересовать лучшая цена предложения в биржевом стакане и накопленный купонный доход.

Я снова обращаюсь к таблице со списком всех облигаций в торговой системе Квик. В строке облигации СберБ Б78R в колонке НКД указана сумма накопленного купонного дохода. Записываем её себе на лист бумаги. Я ввожу её в свою таблицу. Сегодня НКД равен 16,85 рублей. Этот показатель изменяется каждый день. Перед покупкой нужно обязательно его уточнять. Мои сегодняшние расчёты буду отличаться в другие дни. Пожалуйста, обратите своё внимание на такую важную особенность. В своём блоге я много рассказывал о принципе начисления НКД, поэтому советую подписаться и самостоятельно изучить представленные материалы, а мы будем двигаться дальше.

На следующем шаге меня интересует цена облигации. На биржевом рынке она всегда указывается в процентах. Я дважды кликаю мышкой в таблице со списком всех облигаций в Квике по соответствующей строке. Откроется биржевой стакан. В нём есть два поля: зелёное и красное. В зелёном блоке представлено количество заявок и цены покупателей, а в красном поле цены и количество заявок от продавцов. Сегодня лучшим (самым дешёвым) предложением у продавцов является цена 102,33%. Я ввожу её в свой эксель калькулятор.

Считаем согласно формуле: Номинал (1000р.) х Цену (102,33%) + НКД (16,85р.) + комиссия брокера (0,06%) + комиссия биржи (0,01%) = 1040,88р.

Почему я пользуюсь калькулятором в экселе? Во время моих размышлений цена может измениться. Нужно будет заново делать все расчёты. Используя простой настольный калькулятор уходит много времени. Цена облигации может снова снизиться или подорожать. Придётся делать всю работу заново. Для экселя этот процесс занимает считанные секунды. В рамках одного дня достаточно лишь ввести новую цену. Хочу предостеречь начинающих инвесторов от покупок без предварительных расчётов. Если цена значительно вырастит, то доходность облигации к погашению может стать отрицательной!

- Сумма к погашению.

Следующий важный блок посвящён расчёту суммы, которую я могу получить через 290 дней к моменту погашения облигации. Для этого мне нужно найти облигацию Сбербанка на сайте RUSBONDS.RU. Я ввожу её номер RU000A100758 в строку поиска. Перехожу во вкладку "Купоны". Смотрю на номер текущего купона. Сейчас идёт третий купонный период. Затем складываю все предстоящие выплаты с учётом текущей. Их осталось две по 40,89 рублей и ввожу полученное значение в ячейку своего экселя. Порядок действий показан на следующем слайде.

Здесь же я беру информацию о длительности купонного периода. Он составляет 182 дня. Сведения о действующей ключевой ставке я беру на сайте Центрального Банка России. Все цифры собраны можно приступить к расчётам.

Считаем согласно формуле: (Сумма всех купонов до погашения (81,78р.) - Налог 13% (10,64р.)) + Номинал (1000р.) = 1071,14р.

На сегодняшний день налог с корпоративных облигаций не удерживается. Эта норма начнёт действовать с 2021 года. Однако, я сразу решил уменьшать оценки своей прибыли с учётом предстоящих нововведений. Не хочу испытывать излишний оптимизм. Лучше заранее подготовиться к дополнительным затратам.

Вся информация собрана, можно сделать оценки будущей доходности к погашению облигации Сбербанка. На следующем скриншоте уже представлен результат.

Общий вид моего эксель калькулятора.

Считаем согласно формуле: Сумма к погашению (1071,14р.) - Расходы на покупку (1040,88р.) = Прибыль (30,26р.) х 100 : Расходы (1040,88р.) = 2,91% : количество дней до погашения (290) х 365 дней в году = 3,66% годовых.

Мы проделали большую работу, а результат мягко говоря слабый. Текущие ставки по банковским вкладам ПАО "Сбербанк" находятся в диапазоне от 3,47% до 4,19% годовых. По сравнению с облигациями того же банка они выглядят более привлекательно из-за меньших трудозатрат. Я бы с вами согласился, но многие начинающие инвесторы и люди, которые только интересуются возможностями фондового рынка, забывают учесть возможности получения налоговых вычетов гарантированных нашим государством.

Благодаря индивидуальному инвестиционному счёту можно увеличить доходность ценных бумаг. Рассмотрим несколько примеров ИИС по типу А. Он открывается на три года. Владелец индивидуального инвестиционного счёта имеет право на получение 13% вычета по ранее оплаченному НДФЛ с суммы внесённых денег, но не более 52 000 рублей. Такую возможность активно используют люди имеющие официальный доход в виде зарплаты. С неё работодатель ежемесячно удерживает НДФЛ. Используя ИИС тип А его можно ежегодно возвращать. Инвестиционный счёт открывается на срок не менее 3-х лет.

Традиционно я советую покупать короткие облигации за 1 год до закрытия своего ИИС (тип А) для получения максимальной доходности. Оставшийся срок обращения облигации Сбербанка 290 дней соответствует моим критериям. Её лучше всего покупать за 1 год до закрытия ИИС (тип А).

Доходность составит 3,66% (по облигации) + 13% (налоговая льгота) = 16,66% годовых.

Если покупка осуществляется на вновь открытый индивидуальный инвестиционный счет (тип А) и до окончания срока его действия остаётся три года, то сначала я должен вычислить эффективную ставку. Это очень просто. На внесённые на ИИС (тип А) средства мной один раз будет получена льгота по подоходному налогу в 13%. Деньги нельзя вывести со счёта на протяжении 3-х лет. Такие условия установлены нашим государством. Для вычисления эффективной ставки мне требуется 13% разделить на 3 года. Она будет равна 4,33% годовых.

На трех летнем горизонте 3,66% (по облигации) + 4,33% (налоговая льгота) доходность составит 7,99% годовых.

Пришло время подвести итоги моих размышлений. Доходность облигации СберБ Б78R при покупке на ИИС (тип А) находится в диапазоне от 7,99% до 16,66% годовых. Такие показатели значительно превышают предложения по банковским вкладам. Бесспорно, от инвестора будет требоваться более широкий объем знаний и навыков. Кроме того, инвестиционные риски выше трудностей с которыми могут столкнуться владельцы банковских вкладов. Их сбережения застрахованы. Я сделал свой выбор в пользу покупки облигаций. В моём случае, платой за риск становятся дополнительные 7,94% эффективной ставки от использования индивидуального инвестиционного счёта.

Эффективная ставка ИИС : 13% полученные в первый год делим на 3 года (4,33%) + 13% полученные во второй год делим на 2 года (6,5%) + 13% полученные на третий год (13%). Далее вычисляем среднее значение (4,33 + 6,5 + 13) : 3 = 7,94% годовых .

5. ПОКУПКА ОБЛИГАЦИИ

Сделав все необходимые расчёты и выводы я перехожу к покупке. Открываю торговый терминал Квик. В таблице со списком всех облигаций кликаю дважды по строке с нужной мне ценной бумагой. Открылся биржевой стакан и что я вижу? Во время написания статьи за одну облигацию продавцы стали просить 102,29%, а мы считали по 102,33%. Я об этом уже говорил. Рынок динамично меняется. Все кто делал вычисления на бумаге должны сделать переоценку доходности по новой цене. Я же ввожу её в свой эксель. Результат на скриншоте меня порадовал. Доходность к погашению увеличилась.

Теперь я дважды кликаю левой кнопкой мыши в биржевом стакане по интересующей меня строке с ценой.

В новом окне начинаю формировать заявку. Указываю тип операции "Покупка". Проверяю цену - 102,29%. Ввожу количество. Например, 1 штука. Указываю код клиента и нажимаю кнопку ДА для подтверждения. Всё, облигация была куплена.

На данном этапе не обязательно указывать цену, которую предлагает продавец в красном блоке. Можно ввести свою. Например, 102,08 и ждать. Может быть кто-то захочет продать ценную бумагу по нашей цене. Если таких предложений не будет, то брокер снимет заявку в конце дня. На следующий день нужно повторить весь порядок действий из моей статьи начиная с нового расчёта доходности облигации к погашению с учетом изменившегося НКД и цены.

Желаю всем удачных инвестиций! Я буду вам очень благодарен, если вы подпишитесь на мой блог и поставите палец вверх. Друзья, мои разъяснения не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Они носят образовательный характер. Я лишь хочу показать вам ход своих мыслей и порядок действий.