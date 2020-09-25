«Золотая» или премиальная: выбираем дебетовую “Умную карту” Visa от Газпромбанка

Газпромбанк предлагает своим клиентам дебетовую «Умную карту» Visa в 2-х пакетах услуг — «Универсальный» и «Газпромбанк. Премиум». Чем отличаются «золотая» и премиальная карты, и какая подойдет именно вам? Разбираемся в этой статье.

Кэшбэк и мили

С «Умной картой» Visa от Газпромбанка вам не нужно каждый месяц ломать голову над тем, какую категорию кэшбэка выбрать и как подстроить под нее свои покупки. Карта сама подстроится под ваши траты и начислит повышенный кэшбэк рублями на ту категорию, в которой вы потратили за месяц больше всего. Если хотите копить мили вместо кэшбэка, то раз в месяц можно сменить программу лояльности. Накопите мили, оплатите ими билеты или отель, а затем продолжайте получать кэшбэк. Согласитесь, это удобно!

Владельцы «золотой карты» получают до 10% кэшбэка рублями на категорию максимальных трат или до 4 миль за каждые 100 ₽ покупок по карте. Чтобы получать кэшбэк или мили, нужно каждый месяц тратить по карте как минимум 5 000 ₽. Максимальный размер кэшбэка — 3 000 ₽ в месяц.

По премиальной карте повышенный кэшбэк составит до 15% или до 5 миль за каждые 100 ₽. Минимальная сумма покупок для получения кэшбэка или миль — 15 000 ₽ в месяц. Максимальный размер кэшбэка — 30 000 ₽ в месяц.

На что важно обратить внимание:

На все остальные покупки начисляется кэшбэк 1% вне зависимости от выбранного вами пакета услуг.

Под максимальный кэшбэк попадают не все покупки, а только входящие в одну из следующих категорий : АЗС и парковки, кафе и рестораны, детские товары, одежда и обувь, кино и развлечения, фитнес и спортивные товары, СПА и косметика, медицинские услуги и аптеки, дом и бытовая техника. Если больше всего трат пришлось на другую категорию, то максимальное вознаграждение вы получите за следующую по сумме группу расходов из списка выше.

Величина повышенного кэшбэка и количество миль зависят от того, какую сумму вы потратите по карте за месяц.

Кэшбэк начисляется в течение первых 10 дней нового месяца.

Обслуживание

Чтобы не платить за обслуживание «золотой карты», достаточно тратить по ней не менее 5 000 ₽ в месяц. Это условие дублирует правило получения кэшбэка, так что здесь можно «убить сразу двух зайцев». Просто тратьте каждый месяц минимум 5 000 ₽ — получайте кэшбэк и не платите за карту!

Ваши траты за месяц оказались меньше? Вы все равно можете рассчитывать не бесплатное обслуживание, если:

общая сумма средств на вашей карте, счетах и вкладах не менее 30 000 ₽;

или

вы получаете зарплату на карту банка от 15 000 ₽;

или

у вас есть кредит в Газпромбанке.

В остальных случаях обслуживание дебетовой “Умной карты” Visa Gold будет стоить всего 99 ₽ в месяц.

За обслуживание премиальной карты можно не платить, если выполнять любое из условий:

вы получаете зарплату на карту банка от 250 000 ₽ / ваш суммарный баланс на счетах в Газпромбанке — не менее 1 млн ₽ + вы тратите как минимум 50 000 ₽ каждый месяц;

или

ваш суммарный баланс на счетах в Газпромбанке — не менее 2 млн ₽ + вы совершили хотя бы одну покупку по «Умной карте» Visa.

Иначе — обслуживание будет стоит 5 000 ₽/мес.

Наличные и переводы

Снять наличные с «Умной карты» Visa Gold в банкоматах Газпромбанка — 0 ₽. В банкоматах любых других банков: без комиссии 3 раза в месяц в пределах 100 000 ₽. Переводы на карты других банков — бесплатно до 10 000 ₽/мес.

По «Умной карте» Visa Signature условия еще лучше: вы можете снимать наличные без ограничений в любых банкоматах, если иное не предусмотрено сторонним банком. Переводить средства на карты можно бесплатно до 20 000 ₽/мес.

Переводы по номеру телефона через систему быстрых платежей – без комиссии до 100 000 ₽/мес. для владельцев как «золотой», так и премиальной карт.

Привилегии

Одно из главных отличий «Умной карты» Visa Gold и Visa Signature — привилегии, которые получает владелец премиальной карты:

Вам полагаются приоритетное обслуживание: все вопросы можно решить быстро в уютной и комфортной обстановке. Ваш персональный менеджер будет на связи 24/7 и поможет с перевыпуском карты, выдачей средств, установкой лимитов и заказом справок и выписок.

Для тех, кто часто путешествует по работе, банк предлагает трансфер в аэропорт или на вокзал и обратно, а также бесплатный доступ в бизнес-залы. Вы сможете получить страховку для всей семьи в путешествиях (как по России, так и за рубежом) на сумму до 1 млн $ США.

Для тех, кто заинтересован в получении большей прибыли, банк предлагает услуги финансового планирования. Премиальный менеджер поможет подобрать лучший набор продуктов и сервисов, сформирует уникальный финансовый план и предложит сбалансированный портфель.

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