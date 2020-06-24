Многие покупают авокадо, оно твердое и невкусное, потому что неправильно его едят. Показываю, как я делаю, чтобы было вкусно

Уважаемые читатели, приветствую Вас на моем авторском канале.

Скорее всего многие из Вас наслышаны об авокадо и полезных свойствах его плодов. Но когда решались его купить, оно оказывалось твёрдым и совершенно не вкусным. Потому что не все знают о том, что на прилавках магазинов зачастую лежат не зрелые плоды. В этой статье я поделюсь с Вами советами, как сделать авокадо мягким и вкусным в домашних условиях

Авокадо в разрезе

Приходя в магазин, всегда выбирайте плоды без всяких повреждений, пятен, трещин.

Как только Вы пришли домой, не стоит класть авокадо в холодильник , это не будет способствовать его быстрому дозреванию.

Многие люди кладут его в темное место на несколько дней, тем самым ускоряя процесс созревания.

Однако это не единственный способ . Также можно завернуть авокадо в бумажное полотенце и положить на любую полку на 3-4 дня. Главное, чтобы плод дозревал при комнатной температуре.

Размятое авокадо

Также есть способ ещё быстрее довести плод до нужного состояния. Нужно положить вместе с авокадо в бумажный пакет ещё и банан либо сладкое яблоко.

Попробуйте поэкспериментировать с этими способами. И главное, после того как плод авокадо стал мягким, его можно хранить в холодильнике, но только в бумажном пакете около двух недель.

Надеюсь, мои советы оказались для вас полезными. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, чтобы не пропускать выходы свежих статей.