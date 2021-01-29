Очень простой рецепт супа с клецками из манной крупы. Меню двадцать восьмого дня.

Здравствуйте дорогие читатели!

Сегодня 28-й день экономии семейного бюджета(с праздниками).

Мне иногда в коментариях пишут рецепты и советуют что нибудь приготовить, если мне рецепт нравится, то делаю скрин. Бывает очень много рецептов и не на все хватает времени или ингредиентов для приготовления не хватает. Приходится откладывать пробы.)))А я очень люблю еду попроще, как в детстве, когда готовила мама. Чем проще, тем лучше и вкуснее.)

Вчера листала свои сохранённые фото-рецепты из коментариев и мне попался скрин, где описано как делать клецки из манки. Решила приготовить суп.)

Простой рецепт супа с клецками из манной крупы.

На трехлитровую кастрюлю у меня было:

Фарш(говядина+курица)- 370 грамм.

Картофель- 5 шт. небольших.

Морковь-1 шт. средняя.

Соль по вкусу.

Лавровый листочек.

Для приготовления клецок:

Яйцо- 1шт большое.

Манка- 5 ст. л. с горкой

Щепотка соли.

Для начала поставила кастрюлю на плиту, дождалась закипания и отправила вариться тертую морковь и порезанную средними кубиками картошку.

Процесс. Процесс.

Затем занялась приготовлением клецок.

Процесс. Процесс.

Взбила вилкой яйцо и щепотку соли, добавила 3 столовых ложки с горкой манной крупы и размешала. Оставшиеся 2 столовых ложки с горкой крупы, подмешивала пока не добилась густоватого, влажного теста. В итоге, у меня вышло 5 столовых ложек с горкой.

Процесс замешивания очень быстрый и простой.

Процесс. Процесс.

Если яйцо меньше чем у меня- манки понадобится тоже поменьше.

Когда овощи закипели и поварились 10 минут, беру чайную ложку, смачиваю её холодной водой и перемешиваю тесто. Оно постояло 20 минут и разбухло, стало очень густым.

Процесс. Процесс.

Затем разравниваю мокрой ложкой, что бы удобно было набирать тесто.

Процесс. Процесс.

Набираю тесто чайной ложкой- длинными полосками, как можно тоньше, как на фото сверху. Опускаю в кипящий суп, помогаю себе пальцем. Если тесто начинает сильно прилипать к ложке, снова мочу её в холодной воде и опять набираю тесто и бросаю в суп.

Процесс. Процесс.

После того как справилась с клецками и они закипели, сразу же леплю фрикадельки и опускаю их в кипящий суп. Варю на медленном огне 10 минут после всплытия клецок. Затем на самом медленном огне томлю 10 минут и выключаю.

Дала настояться 30 минут и можно разливать по тарелкам!

Готово! Готово!

Когда пробовала клецки после выключения огня, они были внутри крепкие. Когда суп настоялся клецки опустились вниз, стали очень нежные и мягкие, честно? Оторваться было невозможно! Совсем немного терпения и вкусный, и необычный суп готов! По мне- он не обычный, я такого не готовила никогда. Спасибо за ваши коментарии!)))

А в меню у нас сегодня (меню с опозданием):

Завтрак. Завтрак.

На завтрак- каша со сливочным маслом, кому-то гречневая, кому-то пшеничная+хлеб. К чаю шоколадка.

Обед. Обед.

На обед- суп крестьянский+ батон+сало и чай со сладостями.

Полдник. Полдник.

На полдник- яблоки и чай со сладостями.

Ужин. Ужин.

На ужин- макароны+ подлива с курицей+вареная, тертая свекла и печенье к чаю.

Кстати, макароны из светофора, неплохие, если их не переварить-очень вкусные, даже "безничего")))

Стоимость не помню уже. Взяла второй раз. Стоимость не помню уже. Взяла второй раз.

Я их варила, периодически пробуя, что бы не переварить, промыла через дуршлаг и полила растительным маслом что бы не слиплись. Не плохие макароны, есть можно когда приходится экономить. Во всяком случае, мне показалось что они лучше чем красная цена, но до макфы конечно не дотягивают. Мне показались вкусными.

Итог 28-го дня экономии(с праздниками): трат не было, сумма остаётся та же. За 28 дней потратили на еду и хозяйственные нужды- 13516 рублей и 4 копейки. На сегодня это- 482 рубля в день, на троих человек+кошка.

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