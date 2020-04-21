В городах снова работают исполкомы. Военные за нас.

Здравствуйте дорогие сограждане!

СССР жив и это доказано! Прошу не путать СССР с коммунистической партией Советского Союза. Коммунисты это просто партия, а Союз Советских Социалистических Республик это государство признанное в ООН и с утверждёнными границами. И мы с вами живём в этом государстве!

СССР не прекращал своего существования. В 91-м году был референдум и более 70% граждан проголосовало за сохранение СССР. То есть произошёл захват власти Ельцинской свитой, что приравнивается к военному преступлению, предательство Родины.

Была создана ООО, коммерческая структура зарегистрированная на западе во главе с генеральным директором Медведевым Д.А. не имеющая статуса государства и действующая в акватории Охотского моря, что прописано в уставе данной ООО РФ. Незаконно провозглашён президент нашей страны и началась откачка денег и ресурсов из страны. Что происходит и по сей день. Вот краткое и как можно простое объяснение нынешней ситуации.

Но граждане СССР потихоньку просыпаются, осознают всю ситуацию и начинают самоорганизовываться. Отсюда в разных городах нашей страны возникают исполнительные комитеты из народа СССР, которые выбирают народных депутатов, утверждают народную милицию для вытеснения оккупантов из нашей родины. Это законно! Мы на своей земле!

Сейчас, пока нас мало мы не можем прийти и спросить с этих чиновников-самозванцев за их беспредел по полной, но потихоньку, общими силами давим на них. На их стороне конечно деньги(билеты банка России), покупные структуры МВД РФИИ, которые тоже кстати зарегистрированы как юр.лицо и полномочий у них никаких нет кроме как выпуск книжек и газет, можете почитать выписки из ЕГРЮЛ, есть в свободном доступе.

Почему в оглавлении статьи упоминание о военных которые за нас? Да потому что военные подняли красные флаги в знак признания власти СССР и нелигитимности структуры РФ. Есть ролики в Ютубе. Военные за нас!

В очередной раз призываю народ самоорганизовываться, создавать народные исполкомы, выбирать народных депутатов, устанавливать свою власть, законную, гражданскую власть. Хватит быть физлицами без прав но с обязанностями, давайте уже объявим что мы не забыли что мы граждане СССР, самой богатой страны. Давайте восстановим народную власть, рационализирует наши богатства, слезем с нефтяной иглы и начнём жить по человечески!

Всем кто хочет связаться, телеграм чат Народный СССР.