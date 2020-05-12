Как пионеры переделывали известные в Советском Союзе песни.
Выражение "нам песня строить и жить помогает", конечно же, еще не
успела стереться в памяти людей, заставших жизнь в СССР, как не успели стереться и воспоминания, связанные с тем, насколько широк и
разнообразен был репертуар песен, которые сопровождали наше детство.
Как и в других сферах жизни, в песнях существовал официальный
репертуар. Многие же еще помнят эти школьные выступления под
названием "смотр песни и строя", когда школьники маршируют , как
солдаты, выкрикивают речевки вроде "кто шагает дружно в ряд?!
Пионерский наш отряд!", а потом более или менее стройным хором
исполняют какую-нибудь песню, за что учительско-комсомольская
комиссия ставит оценки. А во дворах звучал совсем другой репертуар,
зачастую из тех же самых "официальных" песен, но переделанных до
неузнаваемости. Давайте вспомним, какими они были, песни нашего
детства? Мы в пионерском лагере обязательно разучивали какие-нибудь
патриотические песенки, а потом кто-нибудь приносил "с улицы"
переделанный вариант этих песен. До сих пор помню, как нам влетело
за песню "Лес дремучий снегами покрыт, на посту пограничник стоит.
Ночь темна и кругом тишина, спит советская наша страна". Все бы
ничего, только мы ее пели как "лес дремучий сметаной покрыт, на посту
черт с бутылкой стоит, ночь темна и кругом тишина." Ох, как нам
влетело, а потом - еще раз от родителей, которым воспитательница
нажаловалась...
Из официального репертуара помню, конечно же, неизменные "Взвейтесь
кострами", "Песню о юном барабанщике", "Солнечный круг" . Хорошо
помню, как мы в вокальном направлении чаще всего и хулиганили, но
довольно безобидно:
По долинам и по взгорьям
Шла бабуся в ресторан,
Чтоб купить себе морковки
И колбаски двести грамм.
Налетели атаманы,
Отобрали колбасу,
И бабусе надавали
Кочерёжкой по носу!
Репертуар в пионерских лагерях - отдельный разговор. Помнится, из
смены в смену, из года в год кочевала наша любимая переделка песни из
"Неуловимых мстителей": "усталость забыта, двенадцатый час, и снова
девчонки нам в стену стучат. И нет нам покоя, ни ночью. ни днем, по
койкам, по койкам, по койкам, по койкам - вожатый с ремнем!" Ну а
обычные советские подростки 70-х во двор вытаскивали гитару,
бренчали на ней, зная 3-4 аккорда и исполняли преимущественно
"блатные" песни - была в них какая-то непонятная детскому разуму
романтика. Хотя иногда проскальзывало что-то вроде «Крутится-
вертится дворник с метлой, крутится-вертится на мостовой.» Вот
примерно такие воспоминания о детских переделках известных песен.
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