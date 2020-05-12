Как пионеры переделывали известные в Советском Союзе песни.

Выражение "нам песня строить и жить помогает", конечно же, еще не

успела стереться в памяти людей, заставших жизнь в СССР, как не успели стереться и воспоминания, связанные с тем, насколько широк и

разнообразен был репертуар песен, которые сопровождали наше детство.



Как и в других сферах жизни, в песнях существовал официальный

репертуар. Многие же еще помнят эти школьные выступления под

названием "смотр песни и строя", когда школьники маршируют , как

солдаты, выкрикивают речевки вроде "кто шагает дружно в ряд?!

Пионерский наш отряд!", а потом более или менее стройным хором

исполняют какую-нибудь песню, за что учительско-комсомольская

комиссия ставит оценки. А во дворах звучал совсем другой репертуар,

зачастую из тех же самых "официальных" песен, но переделанных до

неузнаваемости. Давайте вспомним, какими они были, песни нашего

детства? Мы в пионерском лагере обязательно разучивали какие-нибудь

патриотические песенки, а потом кто-нибудь приносил "с улицы"

переделанный вариант этих песен. До сих пор помню, как нам влетело

за песню "Лес дремучий снегами покрыт, на посту пограничник стоит.

Ночь темна и кругом тишина, спит советская наша страна". Все бы

ничего, только мы ее пели как "лес дремучий сметаной покрыт, на посту

черт с бутылкой стоит, ночь темна и кругом тишина." Ох, как нам

влетело, а потом - еще раз от родителей, которым воспитательница

нажаловалась...

Из официального репертуара помню, конечно же, неизменные "Взвейтесь

кострами", "Песню о юном барабанщике", "Солнечный круг" . Хорошо

помню, как мы в вокальном направлении чаще всего и хулиганили, но

довольно безобидно:

По долинам и по взгорьям

Шла бабуся в ресторан,

Чтоб купить себе морковки

И колбаски двести грамм.

Налетели атаманы,

Отобрали колбасу,

И бабусе надавали

Кочерёжкой по носу!

Репертуар в пионерских лагерях - отдельный разговор. Помнится, из

смены в смену, из года в год кочевала наша любимая переделка песни из

"Неуловимых мстителей": "усталость забыта, двенадцатый час, и снова

девчонки нам в стену стучат. И нет нам покоя, ни ночью. ни днем, по

койкам, по койкам, по койкам, по койкам - вожатый с ремнем!" Ну а

обычные советские подростки 70-х во двор вытаскивали гитару,

бренчали на ней, зная 3-4 аккорда и исполняли преимущественно

"блатные" песни - была в них какая-то непонятная детскому разуму

романтика. Хотя иногда проскальзывало что-то вроде «Крутится-

вертится дворник с метлой, крутится-вертится на мостовой.» Вот

примерно такие воспоминания о детских переделках известных песен.

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