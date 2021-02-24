Бисквитный пирог на скорую руку на кислом молоке

Когда на пороге гости, спешу приготовить бисквитный пирог на скорую руку. Замешиваю тесто, пока пеку, готовлю крем. Время приготовления 40 минут. Бисквит в сочетании с мягким молочным кремом съедается за пять минут.

Готовим тесто

Бисквит готовим на кислом молоке, кефире или сыворотке. Продукты достаем из холодильника заранее, чтобы нагрелись при комнатной температуре.

Ингредиенты на тесто:

кефир - 250 мл;

сахар - 1 ст.;

яйцо - 2 шт.;

мука - 1,5 стакана;

сода - 0,5 ч. л;

разрыхлитель - 0,5 ч. л;

соль, ванилин - щепотка.

Яйца взбиваем с сахаром до твердой пены. Сахар всыпаем тонкой струйкой постепенно, не сразу. Добавляем соль, ванилин. В конце вливаем кефир.

Отдельно смешиваем муку, соду, разрыхлитель. Всыпаем в тесто и перемешиваем.

Муку перед употреблением просеиваем через сито, чтобы обогатить кислородом.

Замешиваем тесто, как на густые оладьи. Помещаем в форму для запекания смазанную маслом или переложенную пергаментным листом. Выпекаем при температуре 180 градусов 30 - 40 минут.

Важно. При выпекании духовку не открывать, чтобы бисквит не сел.

Когда бисквит остынет разрезаем посередине на две части.

Готовим крем

Крем готовим из свежего молока. Проверьте молоко, чтобы не свернулось.

Ингредиенты на крем:

молоко - 0,5 л;

мука или манка - 2 ст. л;

сахар - 150 г.

Приготовление

В чашке замешиваем смесь: мука, молоко 100 г, сахар. Остальное молоко доводим до кипения. Медленно тонкой струйкой вливаем смесь в закипевшее молоко. Непрерывно помешивая доводим до кипения. Охлаждаем, намазываем крем на коржи.

Украшаем и подаем к столу.

Приятного аппетита.