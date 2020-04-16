Самый полезный завтрак: сбрасываем до 5 кг в месяц!

Добавив в свой рацион это блюдо, вы обретете отменное самочувствие, здоровье и сбросите все лишние килограммы.

Ежедневно употребляя этот полезный завтрак, вы будете чувствовать себя намного лучше, так как он выведет шлаки и токсины, очистит кишечник, укрепит ваш организм, улучшит пищеварение, восстановит здоровье и красоту кожи. Это завтрак считается самым здоровым, наиболее полезным, ведь он к тому же поможет вам сжечь жир, нормализовать свой вес, сбросить 3 — 5 килограммов.

Ингредиенты:

2 ст. л. овсянки

300 мл обезжиренного йогурта

3 шт. чернослива

1/3 ч.л. какао порошка

1 ч. л. мелкоизмельченного льняного семени.

Способ приготовления

Готовить завтрак нужно с вечера. Чернослив запариваете 100 мл кипятка, накрываете крышкой и оставляете на 10 минут. Овсяные хлопья, молотые семена льна и какао залейте обезжиренным йогуртом. Слейте воду с чернослива, подождите, пока он остынет, и мелко нарежьте. Добавьте чернослив к остальным ингредиентам. Поставьте в холодильник, закрыв крышкой.

Утром вытащите его за полчаса до употребления. Первые дни будет немного непривычно, но потом это ощущение уйдет, и уже через неделю вы увидите результат.