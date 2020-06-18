Чесночные стрелки обрываю даже у соседей. Показываю, что с ними делаю

Я с нетерпением жду, когда появятся чесночные стрелки. Раньше мы их просто выбрасывали, а теперь в нашей семье это деликатес. Своих стрелок нам уже мало, хотя растет огромная грядка чеснока, поэтому спрашиваем еще и по соседям. Они вначале дают, а потом начинают готовить сами.

Итак, что же мы с ними делаем? Обрываем, рвать их нужно, когда они еще не затвердели, но уже достаточно большие. Затем моем, просушиваем. Отрезаем верхушки, их можно использовать для малосольных огурцов.

А стебли режем на кусочки длиной примерно 4-5 см. Часть замораживаем на зиму. Зимой я их добавляю в лагман, красный борщ, подливу к макаронам. Летом обжариваю с мясом и овощами и делаю еще одно простое, но очень вкусное блюдо, которое покажу вам сегодня.

Беру стрелки, измельчаю, по массе не скажу, сколько сорву.

Дальше, разогреваю сковородку с небольшим количеством растительного рафинированного масла и обжариваю.

При обжарке масло сильно брызгает, хорошо бы прикрывать экраном от брызг, если есть. Когда начинает появляться румяная корочка, заливаю томатным соком, кетчуп не подойдет, или можно положить пару ложек томатной пасты и добавить около стакана воды, чтобы стрелки полностью скрыло жидкостью. Присаливаю по вкусу и тушу на медленном огне минут 10 до мягкости.

Затем, снимаю с огня, даю обязательно настояться минут 10 и можно есть. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Идеальное дополнение к отварной молодой картошке или просто с кусочком свежего хлеба. Ссылку, как я пеку хлеб, оставлю в конце статьи.

Рецепт очень вкусного домашнего хлеба можно посмотреть ЗДЕСЬ.