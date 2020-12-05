У меня решетка на плите всегда как новая. Покажу как быстро очистить её от нагара и жира с помощью пакета из под продуктов

Всем огромный, привет. Рада видеть Вас на своём канале.

Я пользуюсь газовой плитой на кухне, каждый день без выходных. И благодаря обилию разной бытовой химии в магазине содержать плиту достаточно просто.

Но есть одна очень важная деталь у плиты, это решетка.

И знаете порой у меня возникает ощущение, что она больше всего страдает от грязи, жира и нагара. Решетку очень не удобно чистить, поэтому я часто откладываю это занятие на потом, а грязи, нагара и жира на ней становится всё больше и больше.

Порой мне кажется, что её просто невозможно очистить.

Но есть у меня одно очень простое, но эффективное средство, которое справится даже с самыми сложными загрязнениями и решетка будет выглядеть, как новой. И сегодня я поделюсь с Вами моей хитростью.

Этот способ я выявила за много лет хозяйской практики.

До этого я перепробовала кучу разных методов чистки решетки от плиты, но не один из них, не оказался настолько эффективным как этот.

В основном везде показывают как надо тереть металлической губкой с порошком, но после этого остаются сильные царапины, а на решетке начинает скапливаться еще больше нагара и грязи.

А с помощью моего способа нагар сам отваливается кусками и не надо применять какую-то силу всё чиститься легко и без всяких царапин.

В общем я долго думала как лучше Вам об этом рассказать и решила, что не будет ничего наглядней и лучше как небольшое видео. Я специально его записала для Вас, где показала весь процесс от начала до конца с результатом. Способ очень простой и не требует много сил и времени.

Поэтому обязательно посмотрите видео, чтоб Ваши решетки на плите всегда были идеально чистыми.

Для просмотра нажмите ▶️ на видео

Думаю из видео стало понятно, насколько легко и просто мой способ помогает избавиться от нагара, жира и грязи на решетки.

На самом деле, это я подсмотрела у мужа, когда он таким же способом очистить старую чугунную сковородку до блеска и я подумала почему бы это не повторить с решеткой от плиты и результат оказался такой же потрясающий как со сковородкой.

Если кто не посмотрел видео, обязательно рекомендую это сделать. Это Вас избавить от многих проблем на кухне.

Спасибо что дочитали до конца. Надеюсь было полезно и интересно. Подписывайтесь на канал и присоединяйтесь в мой чатик "Разговорчики по душам" там мы сможем с Вами пообщаться и приятно провести время.