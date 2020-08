10 лучших метал-альбомов всех времен.

Тяжелая музыка, да, её много. Плохой или хорошей, но выбор был всегда. Известный журнал Rolling Stone выбрал сотню лучших "металических" альбомов всех времён (в оригинале The 100 Greatest Metal Albums of All Time). И сегодня по традиции рассмотрим и обсудим лучшую 10-ку, погнали!

10. Pantera — «Vulgar Display of Power» (1992)

Открывает топ-10 метал-альбомов от Rolling Stone Pantera, а точнее их шестой студийник - Vulgar Display of Power 1992-го. Проведя большую часть восьмидесятых годов в качестве региональной Техасской глэм-группы, Pantera переосмыслила себя как трэш-прото-грув-метал наряд с ковбоями из ада 1990-х. Их новый материал был бесспорным и стал более или менее стандартом жанра.

9. Ozzy Osbourne — «Blizzard of Ozz» (1980)

На девятое место журнал определил великого и ужасного Оззи Осборна и его первый сольник - Blizzard of Ozz. Эта прекрасная эволюция творчества Князя Тьмы вышла 1980-м и была удивительно сильной и сфокусированной пластинкой, чьи основные моменты были более современны, чем все, что он сделал с Sabbath, но все же упаковано в серьезный металлический вал.

8. Megadeth — «Peace Sells … but Who’s Buying?» (1986)

Далее следует Megadeth и естественно одна из их лучших работ! Культовый Peace Sells … but Who’s Buying? стал искуплением группы после предыдущего, не самого качественного диска. Пульсирующий, тяжелый заглавный трек демонстрировал язвительное остроумие Мастейна, сам диск стал культовым, классикой жанра.

7. Motörhead — «No Remorse» (1984)

Седьмая строчка в десятке лучших отошла Motörhead и их альбому 1984-го -No Remorse. Хэви-метал еще не был таким, иногда хорошая формула - это все, что вам действительно нужно. Каждый трек на альбоме исключительно удивителен.

6. Slayer — « Reign in Blood» (1986)

Безусловный пик в творчестве Slayer, их лучший альбом, который, к тому же, один из наиболее влиятельных в жанре. Первое и последнее слово в спид-метале, начинается со скоростью 210 ударов в минуту с песней “Angel of Death”. Диск молодых, голодных, желающих скорости -Reign in Blood.

5. Black Sabbath — «Black Sabbath» (1970)

Середина топа и главную пятерку открывает великая Black Sabbath, которая фактически и начала тяжелую музыку; хэви-метал, каким мы его знаем сегодня, был ратифицирован в 1970 году на одноименном дебюте группы. Они всегда буду помнить, как один продюсер сказал нам уйти, научиться играть и научиться писать приличные песни. Но как только альбом вышел, Black Sabbath вписали себя в историю.

4. Iron Maiden — «The Number of the Beast» (1982)

К тому времени, когда Iron Maiden вместе с ветераном-продюсером Мартином Берчем пришли в студию, чтобы записать свой третий альбом в 1982 году, английский квинтет уже пробился на передний план так называемой Новой Волны Британского Хэви-Метала. И диск The Number of the Beast - все равно что его воплощение.

3. Judas Priest — «British Steel» (1980)

Тройку величайших метал альбомов от журнала Rolling Stone открывают мастодонты тяжелой британской музыки Judas Priest с их альбомом British Steel. Участники группы собирались превратить эту метафору в нечто режущее, как бритва.

2. Metallica — «Master of Puppets» (1986)

Серебро подборки принадлежит великому и ужасному Master of Puppets. Металлика начинает как вестерн, со зловещих акустических гитар, играющих триумфальную мелодию испанского звучания, но вступление к “Battery” - это всего лишь преамбула к галопирующим, сокрушительным, мрачным и боксерским риффам, которые придут в следующий час...

1. Black Sabbath — «Paranoid» (1970)

Ну и величайшим альбомом, возглавившим сотню лучших "металических" альбомов всех времён от журнала Rolling Stone стал легендарный Paranoid. Невозможно представить, во что превратился бы хэви-метал без культового мрачного риффа “Железного Человека”, музыкальной толщины “Свиней войны” и скорострельного “Параноика". От первого трека до последнего резкий голос Оззи Осборна описывает любые темы, которые будут представлены в металле в течение следующих нескольких поколений.