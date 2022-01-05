Горячая закуска из свеклы по-деревенски

1 кг свеклы, 300 г моркови, 6–8 сушеных грибов, 2 головки репчатого лука, 0,75 стакана сметаны, 1 головка чеснока, 8-10 горошин черного перца, 3 лавровых листа, 1 ч. ложка мяты, 1 ч. ложка соли, 0,5 ч. ложки черного молотого перца.

Свеклу и морковь очистить, промыть, нарезать крупными кусками, положить в кастрюлю и залить холодной водой (небольшим количеством, чтобы только прикрыть овощи). Добавить сухие трибы и довести до кипения.

После того как вода закипит, грибы вынуть, нарезать соломкой и снова опустить в кастрюлю. Посолить, положить мелко нарезанный лук и томить на слабом огне. Когда вода почти полностью выкипит, засыпать черный перец, половину головки чеснока, лавровый лист, мяту и подержать на огне еще несколько минут.

Затем, не выключая плиту, перемешивать блюдо в течение 3 мин.

В сметану положить перец, оставшийся чеснок и как следует размешать.

Снять с огня и дать постоять 10 мин.

Заправить закуску сметаной (или растительным маслом) и подать к столу.

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Фото взято из Интернета.