Терские чебуреки: старинный казачий рецепт

Это сейчас тесто для чебуреков готовят на минеральной воде, майонезе, добавляют водку. А у терских казачек все было просто. Готовили на натуральных продуктах. Мука своя, которую мололи каждую осень, масло растительное свое. И тесто для чебуреков обычно замешивали на сыворотке, а иногда просто на воде. Сегодня я расскажу о классических терских чебуреках на сыворотке. Позже некоторые казачки стали замешивать тесто для чебуреков на горячей сыворотке.
Вот этот рецепт.
Тесто заваривается горячей сывороткой и быстро замешивается. Обязательно в тесто добавляется растительное масло, соль и сахар. Я пишу в граммах, но терские казачки готовили «на глаз».
Мука — 1000 грамм;
Сыворотка — 300 грамм;
Растительное масло — 50 грамм;
Соль — 1 щепотока;
Сахар — 1 щепотка.
Терские казачки обычно тесто замешивали на столе. Надо просеять муку, делаем лунку. Добавляем соль, сахар и масло. Начинаем замешивать тесто. Тем временем нагреваем сыворотку до горячего состояния, но не кипятим. Вливаем постепенно сыворотку и замешиваем тесто, хорошо его замешиваем до эластичного состояния.
Тесто казачки накрывали и давали отдохнуть, современные казачки отправляют тесто в холодильник на 3 часа. За это время готовим начинку .
Тесто получается очень эластичное, хорошо поддается раскатыванию. Разделите его на части и раскатайте. Обратите внимание, что тесто раскатывать нужно очень тонко, тогда чебуреки будут хрустящими.
Начинка
Мясо и лук перекрутить на мясорубку, посолить, поперчить, добавить измельченную зелень и к фаршу добавить сыворотку, хорошо помешать, фарш готов.
Лепим чебуреки.
Жарим на сковороде в растительном масле. Казачки выкладывали чебуреки на чистый полотенчик, чтобы масло стекло.
Ангела Вам за трапезой!
Рецепт — Татьяна Ляшова.
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Фото взято из Интернета.