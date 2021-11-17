Терские чебуреки: старинный казачий рецепт

Это сейчас тесто для чебуреков готовят на минеральной воде, майонезе, добавляют водку. А у терских казачек все было просто. Готовили на натуральных продуктах. Мука своя, которую мололи каждую осень, масло растительное свое. И тесто для чебуреков обычно замешивали на сыворотке, а иногда просто на воде. Сегодня я расскажу о классических терских чебуреках на сыворотке. Позже некоторые казачки стали замешивать тесто для чебуреков на горячей сыворотке.

Вот этот рецепт.

Тесто заваривается горячей сывороткой и быстро замешивается. Обязательно в тесто добавляется растительное масло, соль и сахар. Я пишу в граммах, но терские казачки готовили «на глаз».

Мука — 1000 грамм;

Сыворотка — 300 грамм;

Растительное масло — 50 грамм;

Соль — 1 щепотока;

Сахар — 1 щепотка.

Терские казачки обычно тесто замешивали на столе. Надо просеять муку, делаем лунку. Добавляем соль, сахар и масло. Начинаем замешивать тесто. Тем временем нагреваем сыворотку до горячего состояния, но не кипятим. Вливаем постепенно сыворотку и замешиваем тесто, хорошо его замешиваем до эластичного состояния.

Тесто казачки накрывали и давали отдохнуть, современные казачки отправляют тесто в холодильник на 3 часа. За это время готовим начинку .

Тесто получается очень эластичное, хорошо поддается раскатыванию. Разделите его на части и раскатайте. Обратите внимание, что тесто раскатывать нужно очень тонко, тогда чебуреки будут хрустящими.

Начинка

Мясо и лук перекрутить на мясорубку, посолить, поперчить, добавить измельченную зелень и к фаршу добавить сыворотку, хорошо помешать, фарш готов.

Лепим чебуреки.

Жарим на сковороде в растительном масле. Казачки выкладывали чебуреки на чистый полотенчик, чтобы масло стекло.

Ангела Вам за трапезой!

Рецепт — Татьяна Ляшова.

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Фото взято из Интернета.