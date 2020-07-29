Подобрал несколько отличных игр для обладателей старенького железа. В эти шедевры вы будете играть часами.

29 July

1. Portal 2.

Скриншот игры
Скриншот игры

Это увлекательная экшн головоломка от первого лица, которая на первых минутах игры может показаться очень скучной и непонятной, но стоит только понять всю механику, что именно от вас требует эта игра, то первые ощущения сразу пропадут. Portal 2 действительно очень интересная игрушка со своим геймплеем и игровой составляющей. Сюжет игры развивается спустя несколько лет после событий первой части. Мы так же будем играть за девушку по имени Челл. Мы так же придется побывать в лаборатории по исследованию порталов. В игре очень привлекательная графика и затягивающий сюжет. И радует еще тот факт, что игрой занималась компания valve.

Скриншот игры
Скриншот игры

Системные требования:

Процессор: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0
Оперативная память: 2 GB ОЗУ
Видеокарта: 128 MB
Место на диске: 8 GB

2. The Elder Skrolls V skyrim.

Скриншот игры
Скриншот игры

Это приключенческая rpg с открытым миром является продолжением The Elder Scrolls 4 Oblivion. По сравнению с предыдущей частью, в игре изменили боевую механику, сделали игровой мир более реалистичней, территория для выполнения сюжетных и побочных заданий стала больше, а графика в игре стала более реалистичней и оптимизированные. Сюжет игры развивается спустя двести лет после событий в предыдущей части,где на нашем пути, встретим много новых монстров с которыми нам придется сразится. Очень интересная игра в своем жанре. Хочется отметить боевую систему и разнообразный интересный мир игры.

Скриншот игры
Скриншот игры

Системные требования:

Процессор: Dual Core 2.0GHz
Память: 2GB.
6GB свободного места
Видеокарта 512 MB

3. Bayonetta.

Скриншот игры
Скриншот игры

Это динамичный экшн от третьего лица в стиле игры Devil May Cry, где на нашем пути будет многочисленная армия нежити которую мы будем устранять с помощью огнестрельного оружия, сверхчеловеческими силами и акробатическими навыками. мы играем за привлекательную ведьму в очках которая раздает тумаки врагам на право и налево. Очень интересный экшен который затянет вас на долгое времяпровождение. Больше всего мне нравится в этой игре, так это то что можно выполнять различные комбинированные приемы.

Скриншот игры
Скриншот игры

Системные требования:

Процессор: Intel Core i3-3220
Оперативная память: 4 ГБ
Видеокарта: GeForce GTX 570 (768 МБ)
Свободное место на жестком диске: 20 ГБ

4. Resident evil 5.

Скриншот игры
Скриншот игры

Не мог я не внести хотя бы одну из частей Resident evil в этот список, потому что я считаю практически все части этой игры очень интересными и проработанными в плане графики для стареньких компьютеров за что разработчикам из Capcom отдельное спасибо. События пятой части игры переносят нас в Африку, где мы будем играть за не менее известного персонажа знакомого по первой части игры - Криса Рэтфилда, которому дали задание разведать данные о новом вирусе которым занимается старый враг Криса - Альберт Вескер. Но помимо задания, нам дают и симпатичную напарницу мулатку по имени Шева. Играть можно как в кооперативе, так и в одиночку. В игре отличная графика и интересный сюжет который и лично проходил несколько раз. Настоятельно рекомендую к прохождению.

Скриншот игры
Скриншот игры

Системные требования:

Процессор — Intel Pentium D
Видеокарта — NVIDIA GeForce 6800
ОЗУ — 512 Мб
Свободное место на жёстком диске — 8Гб

5. FEAR 3.

Скриншот игры
Скриншот игры

Это шутер от первого лица с элементами хоррора, где мы играем за одного их двух братьев которого зовут Пойнтмен. Так же можно проходить игру в кооперативе. По сюжету действия игры происходят спустя несколько месяцев после событий второй части. Главный герой игры обладает сверхчеловеческими рефлексами и умеет манипулировать временем. У игры свой графический движок который до сих пор смотрится просто восхитительно, а так же сама графика максимально оптимизирована для стареньких компьютеров. Так что поиграть с удовольствием получится. Хочется отметить неплохую боевую механику и интересный сюжет.

Скриншот игры
Скриншот игры

Системные требования:

Процессор: Intel Core 2 Duo с 2,4 ГГц
Место на диске: 4,4 ГБ
Оперативная память: 2 ГБ
Видеокарта: с 512 МБ

6. Wolfenstein 2009 года.

Скриншот игры
Скриншот игры

Это продолжение знаменитого шутера от первого лица, где мы так же играем за главного героя которого зовут Би Джей и как в первых частях серии, мы снова должны дать отпор немецкой армии. По сюжету немецкие ученые опять взялись за изучение оккультной науки и главному герою нужно снова сорвать все планы врага с помощью усовершенствованного огнестрельного оружия и магического медальона, который находит главный герой в начале игры. Хочется отметь отличную проработанную графику, неплохую боевую систему и интересный сюжет.

Скриншот игры
Скриншот игры

Системные требования:

Процессор — Intel Pentium 4
ОЗУ — 1 Гб
Видеокарта — NVIDIA Geforce 6800 GT
8Гб свободного места на жестком диске

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