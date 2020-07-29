Подобрал несколько отличных игр для обладателей старенького железа. В эти шедевры вы будете играть часами.

1. Portal 2.

Скриншот игры

Это увлекательная экшн головоломка от первого лица, которая на первых минутах игры может показаться очень скучной и непонятной, но стоит только понять всю механику, что именно от вас требует эта игра, то первые ощущения сразу пропадут. Portal 2 действительно очень интересная игрушка со своим геймплеем и игровой составляющей. Сюжет игры развивается спустя несколько лет после событий первой части. Мы так же будем играть за девушку по имени Челл. Мы так же придется побывать в лаборатории по исследованию порталов. В игре очень привлекательная графика и затягивающий сюжет. И радует еще тот факт, что игрой занималась компания valve.

Скриншот игры

Системные требования:

Процессор: 3.0 GHz P4, Dual Core 2.0

Оперативная память: 2 GB ОЗУ

Видеокарта: 128 MB

Место на диске: 8 GB

2. The Elder Skrolls V skyrim.

Скриншот игры

Это приключенческая rpg с открытым миром является продолжением The Elder Scrolls 4 Oblivion. По сравнению с предыдущей частью, в игре изменили боевую механику, сделали игровой мир более реалистичней, территория для выполнения сюжетных и побочных заданий стала больше, а графика в игре стала более реалистичней и оптимизированные. Сюжет игры развивается спустя двести лет после событий в предыдущей части,где на нашем пути, встретим много новых монстров с которыми нам придется сразится. Очень интересная игра в своем жанре. Хочется отметить боевую систему и разнообразный интересный мир игры.

Скриншот игры

Системные требования:

Процессор: Dual Core 2.0GHz

Память: 2GB.

6GB свободного места

Видеокарта 512 MB

3. Bayonetta.

Скриншот игры

Это динамичный экшн от третьего лица в стиле игры Devil May Cry, где на нашем пути будет многочисленная армия нежити которую мы будем устранять с помощью огнестрельного оружия, сверхчеловеческими силами и акробатическими навыками. мы играем за привлекательную ведьму в очках которая раздает тумаки врагам на право и налево. Очень интересный экшен который затянет вас на долгое времяпровождение. Больше всего мне нравится в этой игре, так это то что можно выполнять различные комбинированные приемы.

Скриншот игры

Системные требования:

Процессор: Intel Core i3-3220

Оперативная память: 4 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 570 (768 МБ)

Свободное место на жестком диске: 20 ГБ

4. Resident evil 5.

Скриншот игры

Не мог я не внести хотя бы одну из частей Resident evil в этот список, потому что я считаю практически все части этой игры очень интересными и проработанными в плане графики для стареньких компьютеров за что разработчикам из Capcom отдельное спасибо. События пятой части игры переносят нас в Африку, где мы будем играть за не менее известного персонажа знакомого по первой части игры - Криса Рэтфилда, которому дали задание разведать данные о новом вирусе которым занимается старый враг Криса - Альберт Вескер. Но помимо задания, нам дают и симпатичную напарницу мулатку по имени Шева. Играть можно как в кооперативе, так и в одиночку. В игре отличная графика и интересный сюжет который и лично проходил несколько раз. Настоятельно рекомендую к прохождению.

Скриншот игры

Системные требования:

Процессор — Intel Pentium D

Видеокарта — NVIDIA GeForce 6800

ОЗУ — 512 Мб

Свободное место на жёстком диске — 8Гб

5. FEAR 3 .

Скриншот игры

Это шутер от первого лица с элементами хоррора, где мы играем за одного их двух братьев которого зовут Пойнтмен. Так же можно проходить игру в кооперативе. По сюжету действия игры происходят спустя несколько месяцев после событий второй части. Главный герой игры обладает сверхчеловеческими рефлексами и умеет манипулировать временем. У игры свой графический движок который до сих пор смотрится просто восхитительно, а так же сама графика максимально оптимизирована для стареньких компьютеров. Так что поиграть с удовольствием получится. Хочется отметить неплохую боевую механику и интересный сюжет.

Скриншот игры

Системные требования:

Процессор: Intel Core 2 Duo с 2,4 ГГц

Место на диске: 4,4 ГБ

Оперативная память: 2 ГБ

Видеокарта: с 512 МБ

6. Wolfenstein 2009 года.

Скриншот игры

Это продолжение знаменитого шутера от первого лица, где мы так же играем за главного героя которого зовут Би Джей и как в первых частях серии, мы снова должны дать отпор немецкой армии. По сюжету немецкие ученые опять взялись за изучение оккультной науки и главному герою нужно снова сорвать все планы врага с помощью усовершенствованного огнестрельного оружия и магического медальона, который находит главный герой в начале игры. Хочется отметь отличную проработанную графику, неплохую боевую систему и интересный сюжет.

Скриншот игры

Системные требования:

Процессор — Intel Pentium 4

ОЗУ — 1 Гб

Видеокарта — NVIDIA Geforce 6800 GT

8Гб свободного места на жестком диске

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