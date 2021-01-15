Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

15 January

Сегодня готовлю всеми любимые мегрельские хачапури. Они не требуют больших усилий в приготовлении. Главное - сыр: сулугуни, адыгейский или другие рассольные сыры. Начинки должно быть больше, чем теста. А тесто - самое простое, дрожжевое, мягкое и липнет к рукам. Хрустящая сырная корочка и нежная начинка внутри - самые сырные мегрельские хачапури. Одним словом, получается очень вкусно.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Ингредиенты:

  • 500 г муки + для посыпки
  • 200 мл молока
  • 150 мл воды
  • 30 мл растительного масла
  • 20 г сливочного масла
  • 10 г сухих дрожжей
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сахара

Начинка:

  • 600-650 г сулугуни
  • 480 г адыгейского сыра
  • 1 яйцо
  • 50 г сливочного масла
  • соль (по необходимости)

Приготовление:

Для теста соединяю теплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Перемешиваю, накрываю крышкой и даю постоять 10 минут.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Добавляю растительное масло, соль и частями – муку.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Вымешиваю тесто 5 минут, ввожу размягченное сливочное масло и вымешиваю тесто еще 5 минут (получается мягкое, липнущее к рукам тесто).

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Накрываю пленкой, делаю в ней несколько отверстий ножом. Ставлю в теплое место и даю подойти в течении часа.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Тем временем, готовлю начинку. Натираю на крупной терке сулугуни, адыгейский сыр, соединяю их, добавляю размягченное сливочное масло, яйцо, по необходимости солю. Аккуратно перемешиваю.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Обминаю тесто и выкладываю на посыпанный мукой стол.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Делю на три части и формирую шарики. Даю 10 минут отдохнуть.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Тем временем, начинку делю на 4 части. Из трех из них формирую шарики по весу такие же, как шарики из теста (у меня получились по 285 г). Оставшийся сыр делю на три части.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Из каждой части теста формирую пласт, на средину выкладываю начинку и защипываю края.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Слегка прижимаю сверху, чтобы распределился сыр и даю отдохнуть 2 минуты.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Затем, аккуратно разминаю лепешку.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Перекладываю в форму, застланную пергаментом. По центру делаю отверстие, для выхода пара

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Взбалтываю яйцо с ложкой молока и смазываю верх. Посыпаю каждую лепешку оставшимся сыром.

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Ставлю в хорошо прогретую духовку до 220С и выпекаю 12-15 минут (в зависимости от вашей духовки)

Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

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