Мегрельские хачапури (как я готовлю грузинские лепешки с сыром)

Сегодня готовлю всеми любимые мегрельские хачапури. Они не требуют больших усилий в приготовлении. Главное - сыр: сулугуни, адыгейский или другие рассольные сыры. Начинки должно быть больше, чем теста. А тесто - самое простое, дрожжевое, мягкое и липнет к рукам. Хрустящая сырная корочка и нежная начинка внутри - самые сырные мегрельские хачапури. Одним словом, получается очень вкусно.

Ингредиенты:

500 г муки + для посыпки

200 мл молока

150 мл воды

30 мл растительного масла

20 г сливочного масла

10 г сухих дрожжей

1 ч. л. соли

1 ч. л. сахара

Начинка:

600-650 г сулугуни

480 г адыгейского сыра

1 яйцо

50 г сливочного масла

соль (по необходимости)

Приготовление:

Для теста соединяю теплое молоко, воду, сахар и дрожжи. Перемешиваю, накрываю крышкой и даю постоять 10 минут.

Добавляю растительное масло, соль и частями – муку.

Вымешиваю тесто 5 минут, ввожу размягченное сливочное масло и вымешиваю тесто еще 5 минут (получается мягкое, липнущее к рукам тесто).

Накрываю пленкой, делаю в ней несколько отверстий ножом. Ставлю в теплое место и даю подойти в течении часа.

Тем временем, готовлю начинку. Натираю на крупной терке сулугуни, адыгейский сыр, соединяю их, добавляю размягченное сливочное масло, яйцо, по необходимости солю. Аккуратно перемешиваю.

Обминаю тесто и выкладываю на посыпанный мукой стол.

Делю на три части и формирую шарики. Даю 10 минут отдохнуть.

Тем временем, начинку делю на 4 части. Из трех из них формирую шарики по весу такие же, как шарики из теста (у меня получились по 285 г). Оставшийся сыр делю на три части.

Из каждой части теста формирую пласт, на средину выкладываю начинку и защипываю края.

Слегка прижимаю сверху, чтобы распределился сыр и даю отдохнуть 2 минуты.

Затем, аккуратно разминаю лепешку.

Перекладываю в форму, застланную пергаментом. По центру делаю отверстие, для выхода пара

Взбалтываю яйцо с ложкой молока и смазываю верх. Посыпаю каждую лепешку оставшимся сыром.

Ставлю в хорошо прогретую духовку до 220С и выпекаю 12-15 минут (в зависимости от вашей духовки)

Не потеряйте этот рецепт, подпишитесь на мой канал в Яндекс Дзен, здесь будет много интересных рецептов.

Посмотрите короткое видео с пошаговым рецептом: