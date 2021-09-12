Капитальный ремонт двигателя

Независимо от мощности двигателя грузовика, в любой момент он может дать сбой. Столкнувшись с такой ситуацией, обращайтесь в наш автосервис, где ждут квалифицированные мастера, знающие о все о ремонте грузовиков различных моделей. В наличие современное оборудование, все необходимые инструменты и сертифицированные запчасти от завода-производителя.

Список запчастей для капитального ремонта двигателя грузовика:

Вкладыши. Они подбираются под размер проточки коленвала и предназначены для обеспечения трения между коленвалом и бугелем поршня. В случае износа и несвоевременной замены застучит двигатель. Ремень ГРМ и генератора . Неисправность газораспределительного механизма может привести к проблемам с головкой блока, в случае разрыва грузовик не заведется. Износившейся ремень генератора также нужно менять во время капитального ремонта. Масляный и воздушный фильтр . Первый отвечает за очистку масла и удаление грязи из заливаемых жидкостей. Задача второго фильтра – задержание микрочастиц, поступающих в двигатель снаружи. Свечи зажигания. Без них мотор работать не будет. Свечи покупаются комплектом. Со временем на свеча появляется нагар, если своевременно его не удалить, мотор будет работать неустойчиво – он начнет троить. Ремонтные полукольца . На поршень устанавливаются компрессионные и маслосъемные кольца. Размер колец зависит от глубины проточки гильзы. При неправильной подгонке колец двигатель не будет иметь нужную компрессию.

Во время капитального ремонта двигателя грузовика потребуются и другие запчасти. Например, сальники, вакуумные шланги, поршни, масло и многое другое. Мастер проведет диагностику авто и качественно устранит неполадку, используя необходимые запчасти.

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