Распространенные поломки грузовиков, и как их устранить

В нашем автосервисе работают квалифицированные специалисты по ремонту гидрооборудования MEILLER KIPPER, BINOTTO, HYVA. Все наши работники обучены профильной работе с американскими и европейскими грузовиками и имеют именные сертификаты, подтверждающие квалификацию.

К распространенным поломкам грузовиков, с которыми чаще всего обращаются в наш автосервис, мастера относят:

1. Ходовая часть. При попадании колеса в выбоину, ходовая часть и само колесо испытывают сильную нагрузку. В результате этого подвеска, шаровые опоры, стойки амортизатора выходят из строя.

2. Гидравлика. Сюда относят гидроусилитель, главные и рабочие тормозные цилиндры, главный и рабочий цилиндр сцепления, гидроусилитель руля. Изношенность деталей приведет к неисправности тормозов и сцепления.

3. Двигатель. Причины поломок могут быть самыми разными. Например, загрязнения цилиндров, трещины, изношенность деталей, неисправность насоса.

4. Электрооборудование. Водители часто сталкиваются с такими проблемами, как неисправность стартера, который не реагирует на поворот ключа, выход из строя электроприборов и панели управления.

5. Топливная система. Проблемы с топливной системой чаще всего связаны с некачественным топливом, в результате чего страдает катализатор, топливные фильтры и другие элементы.

6. Тормозная система. При нажатии на педаль тормоза, водители чувствуют, что она проваливается. В результате ухудшается качество торможения. Подобные «симптомы» – причина для обращения в наш автосервис.

Если грузовик выполняет роль крана, то распространенной поломкой будет выход из строя крановых установок, двигателя, тормозов.

С любыми неполадками справятся специалисты нашего автосервиса, которые проведут диагностику, установят причину неисправности и предложат варианты решения.

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