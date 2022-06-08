РЕМОНТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РЕМЗОНА47
2386 subscribers

Ремонт автомобилей Газель

ремонт Газель
ремонт Газель

В сервисном центре есть все необходимое оборудование, что позволяет автомеханику провести комплекс работ по определению и устранению неполадки. Благодаря наличию современных инструментов, ремонт выполняется быстро и качественно.

Ремонт автомобилей Газель проходит в несколько этапов:

  • диагностика – установление причины поломки;
  • решение проблемы – подбор оптимального варианта устранения поломки;
  • ремонт – быстро, качественно, недорого;
  • проверка – тестирование авто и передача его владельцу.

Все этапы оговариваются с клиентом до выполнения ремонтных работ. После диагностики специалист составит смету, обсудит ее с автовладельцем и приступит к ремонту, который будет выполнен в указанные сроки. Цена фиксированная, сотрудничество на основе договора.

Газель ремонт автомобилей
Газель ремонт автомобилей

В сервисном центре «Ремзона47» качественно оказывают услуги в таких направлениях:

  • выхлопная и гидравлическая система;
  • кузовные работы;
  • двигатель, подвеска, проводка;
  • пневмосистема;
  • система охлаждения, турбина и трансмиссия.

Также оказываются услуги по ремонту топливной и тормозной системы, системы управления, отопления и охлаждения. В процессе ремонта используются оригинальные запчасти, на всю работу даем гарантию, сотрудничество на основе договора, где прописываются все условия.

Проведем компьютерную диагностику, назовем причину поломки и качественно устраним ее в максимально короткие сроки. Также у нас можно пройти плановое техническое обслуживание.