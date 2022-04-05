Своевременно проведенные диагностика и ремонт грузовиков Рено позволяют избежать серьезных поломок при выполнении рейса или простом переезде на другую локацию. Оптимальный вариант — прохождение регулярного обслуживания профессионалами с использованием современного диагностического оборудования и качественных комплектующих. Полный комплекс услуг вы можете получить в автосервисе Ремзона47.
Комплексное обслуживание грузовиков Рено
Мы предоставляем широкий комплекс услуг по обслуживанию грузовых автомобилей Renault. Наши механики в краткие сроки выполняют такие виды работ:
- Диагностика и поиск неисправностей, установление поломки и ее серьезности.
- Плановое обслуживание авто, проведение замены фильтров, технических и гидравлических жидкостей.
- Придорожное обслуживание по удалению мелких или серьезных поломок, возникших при выполнении рейсов с возможностью быстрого продолжения движения.
- Капитальный ремонт двигателя, КПП разных типов, гидравлики, пневматики, тормозной системы, подвески и электрики и других элементов.
- Кузовные работы разной степени сложности, включая восстановление после ДТП.
- Проверка состояния жидкостей и трубок их подачи, контроль герметичности системы воздухоподачи.
- Проверка функционирования систем полуприцепов, в частности, работы осветительного оборудования и тормозов, устранение выявленных неисправностей.