Сервис грузового автотранспорта в Тосненском районе

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Сервис грузового автотранспорта в Тосненском районе

В Ремзоне47 работают механики, качество работы которых складывается из технической подготовленности, регулярно обновляемой квалификации, практического опыта. Это исключает вероятность вреда автомобилю, которая возможна при обращении в полупрофессиональные сервисы. У нас вы платите за ремонт и запчасти один раз и с гарантией – без доработок и переделок.

Мы диагностируем, обслуживаем и ремонтирует грузовики и прицепы таких производителей:

  • VOLVO
  • MAN
  • RENALT
  • DAF
  • MERSEDES-BENZ
  • SCANIA
  • Freightliner
  • International
  • Peterbilt
  • Kenworth

В сервисном центре применяется компьютерная диагностика для поиска и устранения неисправностей топливной, тормозной, гидравлической системы, проводки, ходовой части, двигателя, турбины, пневмосистемы, систем охлаждения, отопления и управления. Мы также устанавливаем запчасти с собственного склада – от надежных поставщиков, проверенные при поступлении и перед установкой. Стоимость услуг и деталей вы можете посмотреть в прайс-листе на сайте.

Обслуживание и ремонт грузовиков

Ремзона47 – это честный ремонт европейских и американских тягачей. Мы не заинтересованы работать спустя рукава, поэтому на все выполненные работы предоставляем гарантии. Мы настроены на постоянное сотрудничество, для этого у нас, в том числе, действует накопительная скидочная система. Можно получить до 12% бонуса на ремонт.