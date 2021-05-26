Наступает пора нормировки гроздей винограда, что следует знать об этом

Заканчивается май, виноградари радуются появившимся будущим гроздям винограда – виноград готовится цвести. И новичков, конечно, мучает вопрос – что делать, сколько гроздей на кусту оставить. Практически все слышали слово «нормировка», но как ее правильно сделать?

Первое, что должен знать виноградарь – он ни в коем случае не должен допускать цветение и плодоношение молодого куста винограда в первый год, а на второй год крайне желательно оставить лишь одну гроздочку для подтверждения сортности. Да, бывает, что куст-двухлетка очень хорошо развился, и тогда на нем можно оставить несколько гроздей, но это скорее исключение из правил. В первые годы надо все силы направить на формирование скелета и обеспечение условий для развития мощной корневой системы. И лишь на третий год дать кусту возможность принести первый небольшой товарный урожай. Но при этом виноградарь должен взять за правило – оставлять на каждом плодовом побеге одну, и лишь на наиболее сильных кустах – две грозди.

Чем грозит перегруз гроздями виноградного куста? Первое, что увидит виноградарь – это то, что размер ягоды на кусту гораздо меньше, чем он ожидал, вид грозди тоже оставляет желать лучшего. Но это не самое страшное, что ожидает виноградаря. Куст, перегруженный урожаем, не сможет обеспечить вызревание всех его побегов на необходимую длину, и велика вероятность того, что зимой не только погибнет невызревшая лоза, но и сам куст, в течение лета направлявший все свои силы на вызревание урожая в ущерб лозе и корневой системе, может не пережить зиму.

Я нередко слышал, как начинающие виноградари хвалились – мол, я оставил весь урожай, который завязался на кусту, и куст прекрасно перезимовал. Поверьте – такое случается, но, скорее, это исключение, и не факт, что и следующая зима будет для виноградаря такой же удачной. Ранние морозы при отсутствии вовремя выпавшего снега – не такое редкое явление в России.

У меня несколько кустов Велеса, и я ежегодно наблюдаю на них, насколько важна нормировка. На одном кусте (каждый год это другой куст) я оставляю лишь по 1-2 грозди на куст, на втором оставляю по 1-2 грозди на побег. Грозди на первом кусту у меня достигают 4 килограммов, на втором – около килограмма и меньше. Первые грозди я выращиваю лишь для того, чтобы удивить друзей гигантскими размерами, но этот пример показывает, насколько сильно влияет нагрузка куста на качество урожая. Если Велес не нормировать – он может завязать и по четыре грозди на побег, но вопрос – нужны ли будут те грозди, которые он вытянет и как это скажется на здоровье куста. Вернее, это не вопрос, а уже ответ.

Виноградарь должен помнить, что встречаются так называемые сорта-самоубийцы, которые могут заложить более четырех гроздей на побег, а потом страдают от перегруза. Последствия плачевны, вплоть до гибели куста.

Назову еще сорта, которые входят в эту группу, хотя, по большому счету, очень многие сорта грешат этим. Это различные Русболы, Чарли. Грешит закладкой большого количества соцветий и всем известная Кодрянка, а также Страшенский, да и многие другие сорта. Следить за тем, чтоб количество гроздей было не выше нормы, следует за любым сортом.

Нередко мне приходится слышать, что к перегрузу склонны лишь столовые сорта, а кишмиши и технари можно и не нормировать. Так вот, первый мой печальный опыт был связан на заре моей карьеры виноградаря именно с кишмишем – героем в данном случае выступил кишмиш Запорожский. Я тогда еще не знал, что такое сорт-самоубийца, и дачники со всего массива приходили на мой участок и восхищались вместе со мной тому, сколько гроздей на маленьком кустике. Увы, у кустика оказалась незавидная судьба – в эту же зиму он вымерз. Технические сорта часто не отличаются такими гигантскими гроздями, как, например, Велес, но их количество при отсутствии правильной нормировки тоже ничего хорошего не сулит. Даже Северный Саперави однажды пострадал у меня из-за чрезмерной нагрузки.

Склонность к перегрузу проявляет очень большое количество сортов, поэтому даже нет особого смысла их перечислять, лучше стоит взять за правило оставлять на столовых сортах по одной грозди на побег, и лишь на наиболее мощных кустах с большим запасом старой древесины – допустимо по два. Но ни в коем случае не оставляйте больше двух соцветий на побег, надеясь на чудо. Чуда не будет. Даже если куст вытянет весь урожай и не погибнет зимой, Вам несколько лет придется приводить его в чувство, меняя рукава, заново формируя, удаляя отмершие весной рукава и лозу.

Как же производить нормировку? Какие грозди следует удалять? Как я уже сказал, все грозди выше второй удаляются без обсуждения. Удаляются в первую очередь верхние грозди. Я оставляю на побеге две нижние грозди (они всегда мощнее верхних) и смотрю, как они опылятся. В стадии гороха оставляю ту, которая лучше опылилась, а вторую чаще всего убираю. Кстати, соцветия легко удаляются и без инструмента, просто прищипываются двумя пальцами. Если кустов много, то, наверное, придется пользоваться инструментом (кто как привык), но несколько кустов прекрасно обрабатываются вручную.

Пишу, а сам думаю – вот ведь все равно не поверит, все равно решит сам убедиться, и оставит все, что завязалось. Дело хозяйское, но заверяю Вас – чуда не будет. ВСЕГДА, оставив одну гроздь столового винограда на побег, Вы получите более красивый и качественный урожай, с лучшим сахаронакоплением, который действительно доставит Вам радость.

Кто-то может сказать, что видел на картинке кусты, у которых листьев не видно из-за урожая. И он будет прав. Да, я сам был свидетелем того, как в Чимкенте с одного виноградного куста (вернее, виноградного дерева, по стволу которого ползали детишки) снимали по 40 ведер урожая ежегодно, и на следующий год он давал такой же урожай. Но не забывайте – у нас не Чимкент, там нет таких зим, как в России. Кроме того, и в России при правильной формировке, подкормке, обработках виноградный куст будет выглядеть просто впечатляюще – важно соблюсти баланс между наземной частью и подземной, между листовым аппаратом и нагрузкой, своевременно делать зеленые операции и любить свой виноградник. И тогда он отплатит Вам сполна.

Вот в принципе и все, что хотел сказать о важности нормирования урожая на виноградном кусту. Наверняка, у Вас есть свой опыт, в том числе и не всегда радостный. Поделитесь в комментариях.

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