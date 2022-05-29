Хит-парад беспардонных вопросов и непрошеных советов.

Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с бестактными комментариями в свой адрес. Дети, домашние животные, внешность, деньги — плодородная почва для некорректных вопросов. Вспомним самые странные и раздражающие из них.

У меня есть подруга. У подруги большая грудь. За свои 27 лет она выработала миллион способов отвечать на беспардонные замечания первых встречных о своей груди.

— Все кому не лень, — рассказывает она, — напоминают мне о ней практически еженедельно. Например: «Ну, с такой-то грудью у тебя наверняка от мужиков отбоя нет!» или «Да-а, повезло твоему мужу». Если от подруг и знакомых я воспринимаю это уже со смирением, то вот на волейболе, например, как-то раз отличился совершенно незнакомый парень.

Мы стояли рядом на блоке. Блок — это прием, когда ты стоишь возле сетки с поднятыми вверх руками и в нужный момент, когда противник норовит перебросить мяч через сетку, выпрыгиваешь, подставляя руки. Так вот, за секунду до прыжка этот парень вдруг поворачивается ко мне и говорит: «Сиськи не мешают? Не заденешь ими сетку?»

Посторонние люди отпускали дурацкие комментарии на мой счет, совершенно не думая о том, что я чувствую, слушая их слова

Я тогда очень расстроилась. Подошла к тренеру и попросила его поговорить с этим увальнем как мужчина с мужчиной. Да и в общественном транспорте я часто слышу: «У, какие сиськи» или «Ни хрена себе груди...» И ведь я не хожу с грудью навыкат и вообще всячески стараюсь ее прикрыть аж до подбородка.

Рассказ подруги заставил меня припомнить все те случаи, когда совершенно посторонние люди отпускали дурацкие комментарии на мой счет, совершенно не думая о том, что я чувствую, слушая их слова, сказанные «из добрых побуждений» или «в шутку». «Убивать надо таких доброжелателей», как сказал бы Остап Бендер. И мне стало интересно, насколько это распространенное явление.

Пишу на своей странице: «Собираю материал для статьи. Расскажите, пожалуйста, о том, как вам задавали беспардонные вопросы, отпускали бестактные комментарии». И меня просто засыпало историями о бестактностях.

Хит-парад беспардонных вопросов и непрошеных советов

1. ДЕТОРОЖДЕНИЕ

Лидирует тема деторождения. Беременность, бездетность, наличие в семье только мальчиков, только девочек, потенциальная способность завести детей вызывают больше всего бесцеремонных комментариев. Хамоватые «доброжелатели» так и слетаются со своими вопросами, как мухи на мед.

«А когда детей? А когда второго? А мальчика когда? А девочку?»

«А детей почему нет? Не можешь? А муж может?»

Детей трое, младший мальчик. Постоянно говорят: «Ой, ну хорошо хоть с третьим получилось...»

Меня раньше спрашивали про двойняшек: «Они «естественные» или это ЭКО?»

Гинеколог, когда узнала, что я замужем, но детей не хочу, начала рассказывать мне про женщин, которые в психушке полотенца нянчат, — мол, вот как детей хотят. Называла меня ненормальной. Не могла поверить, что я просто не хочу детей, спрашивала — что, муж пьет/бьет? Убеждала родить для себя, иначе моя жизнь будет лишена смысла!

Мой муж услышал «совет» после того, как мы потеряли ребенка на восьмом месяце беременности: поменять жену, чтобы такое не повторилось.

Когда я пришла в консультацию, будучи беременной четвертым ребенком, врач сняла очки, постучала карандашиком по столу и говорит: «Ну и зачем вам, дурам, это надо?»

Очень любят спросить: «У вас дети от одного мужа или от разных? А мужей-то сколько было?»

2. ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

Наших беспардонных сограждан остро волнует не только рождение детей, но и все, что родители с ними делают: как носят, кормят, одевают и так далее.

«Мамаша, что вы делаете! У вас ребеночек без шапки! Заболеет менингитом и умрет!»

Сюда же все бесконечные «почему ножки голые, почему так легко одет?».

Просто зверею, когда моему ребенку говорят: «Я тебя сейчас заберу, если будешь плакать!», «Надо делиться!», «Надо учиться на одни пятерки!».

Когда ношу дочь в слинге, часто слышу: «А он у вас там дышит/живой/сколиоз не заработает?» Однажды спросили, ребенок у меня «там» или собачка. И не думаю ли я, что споткнусь и угроблю ребенка. Или — что, нет денег на коляску?

Хит-парад беспардонных вопросов и непрошеных советов

3. ВНЕШНОСТЬ, ФИГУРА И ВОЗРАСТ

Плодородная почва для чужой беспардонности — наша фигура. Худые мы или полные, похудели или поправились, наши рост и вес — все это не дает «доброжелателям» покоя. Не дай бог на лице вскочит прыщик, тут же кто-то пальцем укажет на него в большой компании.

В магазине: «Если б вы похудели килограммов на пять, то сразу бы пиджак вам нашли!»

«Тебе надо похудеть! Ой, ты так сильно похудела! Тебе не идет!»

«Откуда у тебя шрам?» — спрашивают иногда люди в первые минуты знакомства, даже не зная моего имени.

На пограничном контроле, изучая паспорт: «Да, десять лет не прошли бесследно».

Продавщица в магазине белья, когда я спросила, где посмотреть лифчик 70А без поролона, не моргнув глазом, ответила: «Вам в мужской отдел!» И долго хохотали с напарницей.

«Рост 186? Ого, какая высокая. Наверное, трудно мужика найти?»

Едет полненькая приятельница в шикарной модной мини-юбке в электричке. Наклоняется к ней старушка, гладит по руке и добрым таким голосом говорит: «Дочка, а дочка, послушай, что скажу: с таким задом, как у тебя, такую юбку носить нельзя!»

4. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Еще одна богатая тема — национальность, ваша или партнера (что еще интереснее). А также крайне важна ваша раса. Да-да, наш беспардонный собеседник еще и расист.

Живу в Москве всю жизнь и более или менее регулярно слышу вопросы о национальности, причем от незнакомых людей — таксистов, продавцов: «Девушка, а вы русская?» «А вы случайно не армянка?»

Знакомый женится на вьетнамке и консультируется со мной по бюрократическим вопросам: какие документы собрать, куда обратиться (я уже опытный, сам прошел этот путь). Жалуется, что консульство намеренно ставит палки в колеса: задерживает делопроизводство, инициирует бумажную волокиту. А секретарь консульства еще и нотации читает: «Подумайте хорошенько, потом жалеть будете».

Я гуляла по Москве с темнокожим другом, и мне в спину мужчина средних лет громко сказал: «Белых ей мало...»

5. ЗДОРОВЬЕ

Вообще хам, который «желает нам добра», никогда не пропустит человека с особенностями. Он тут же влезет с беспардонным советом.

Так как из-за ДЦП я заметно хромаю, то лет до 23 ко мне на улице подходили незнакомые люди и советовали либо регулярно ходить в храм и молиться, либо поехать к старцам на Урал, которые наложением рук и заговорами обязательно «все вылечат». А еще говорили: «Ты не переживай, найдешь себе мужа хроменького, и все будет хорошо».

Я передвигаюсь на коляске и на улице слышу вопросы от незнакомых людей: «А это лечится? Неужели ничего нельзя сделать? Ты ведь сможешь ходить? Дикуль тебя вылечит, почему ты не обратишься к нему?»

Когда сильно хромала из-за кокс-артроза, все поголовно спрашивали: ты чего хромаешь? Когда сделала операцию по замене сустава, одна женщина высказалась совсем уж бестактно, тыча в меня пальцем: «И зачем операцию делала, все равно ходит, хромает!»

Хит-парад беспардонных вопросов и непрошеных советов

6. ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

У беспардонного советчика свои взгляды на кошек и собак. Например, он или она могут серьезно считать, что это такой мохнатый «заменитель детей».

Еще такой человек иногда идентифицирует животное с собой, и если вы скажете, что собираетесь кастрировать кобеля или стерилизовать кошку, поморщится и скажет, что, мол, лишаешь животное радости жизни. При этом советчик убежден, что ни лечить, ни вообще заботиться о животных не надо.

У нас три кота-найденыша и собака. Детей нет. Наиболее частый комментарий: «Лучше б вы ребенка усыновили».

Как-то знакомая, узнав, что мы наконец-то взяли кошку (мы долго снимали квартиру и не могли никого завести, хотя очень хотели), выдала: «Смотри, чтобы кошка не стала у тебя вместо детей!»

Наш любимец-кот болел диабетом. Соседка, узнав об этом, выдала: «Чего возиться, усыпили бы давно!» На что я, не сдержавшись, ответила, что ей нужно будет делать в случае болезни близких.

«Ты чего плачешь? Собака умерла? Делов-то! Давай я тебе новую куплю!»

Причина бестактности кроется в плохих манерах, дурном воспитании, глупости и неумении поставить себя на место другого

В ответ на мой пост с призывом рассказать о беспардонных вопросах в свой адрес мне написало 500 человек. Ни одна тема не вызывала такого массового отклика.

Практически каждый из нас хотя бы раз в жизни был беспардонен с другим человеком. Подавляющее большинство делает это постоянно, автоматически, не задумываясь о том, как они задевают своими вопросами других, какое настроение будет у этих людей, что станет с их самооценкой после таких замечаний.

Я думаю, что причина бестактности кроется в плохих манерах, дурном воспитании, глупости и неумении поставить себя на место другого. Если хочется больше никогда не проявлять этого, видимо, надо начать воспитывать себя с простых внутренних правил: держать язык за зубами и не давать волю своему любопытству. Со временем это перерастет в хорошую привычку не совать нос не в свое дело.