Компания ENBRA в России

Чешская компания ENBRA производит счетчики воды и тепла, поверочные установки и сама занимается поверкой такого оборудования. У нее крупнейшая сеть испытательных лабораторий СИ в Чехии, в которых каждый год проверяются сотни тысяч тепловых и водных счетчиков.

О компании

Сейчас ENBRA - крупнейший производитель счетчиков воды в Чехии и Словакии, один из трех крупнейших по счетчикам тепла. В компании работают эксперты метрологии, энергетики, охлаждения и отопления.

Когда точные измерения расхода воды и тепла стали актуальны для России, появился запрос на качественную и стабильную технику для поверки счетчиков в испытательных лабораториях.

ENBRA

ENBRA одна из первых прошла сложную процедуру аттестации в соответствии с российскими нормами и особенностями законодательства. Это показывает, что компания понимает особенности и требования рынка России с тех пор, когда данная сфера только начала регулироваться и двигаться к нынешним стандартам.

Счетчики воды ENBRA

ENBRA