Поверочные проливные установки ENBRA M

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОЛИВНЫЕ ПОВЕРОЧНЫЕ УСТАНОВКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЕРКИ СЧЕТЧИКОВ

Поверочная проливная установка представляет собой устройство для поверки и калибровки счётчиков воды. Это своего рода эталон для водосчётчиков. Именно благодаря использованию поверочных установок у измерительных приборов подтверждаются необходимые метрологические параметры.

Принцип действия поверочных установок заключается в создании с помощью насосов определённой массы и объёма протекающей жидкости, предназначенной для тех или иных эксплуатационных условий.

Поверочные установки для счётчиков воды бренда ENBRA занимают доминирующие позиции на рынке. На данный момент их насчитывается уже более 150, что позволяет поверять несколько сотен тысяч водосчётчиков различных изготовителей и различного назначения в год.

Помимо этого, компания ENBRA распологает семью метрологическими лабораториями и входит в Ассоциацию метрологических центров.

Преимущества установок ENBRA

Среди основных преимуществ приборов марки Энбра выделяют следующие: