Мою грязную посуду сахаром. Мой большой эксперимент и много фотографий

Многие сталкиваются с проблемой грязной посуды, а после новогодних праздников — это очень актуально.

Друзья, всем привет. Мне, как девушке это очень интересно —поддерживать чистоту дома очень важно!

И тут разговорившись с подругой я узнала, что вместо обычного средства для посуды можно использовать сахар.

Да, я тоже была немного удивлена такому заявлению. Но что делать, решила сразу попробовать!

Пришла домой и после очередного ужина достала сахар и приступила к эксперименту. Для мытья мне понадобиться всего 2 грамма сахара — это очень мало.

Чтобы отвешать нужные граммы достаю кухонные весы и отсыпаю нужное количество.

Теперь беру влажную губку и просто макаю её в сахар и приступаю мыть посуду. Самое главное правило, таким способом нельзя мыть тефлоновые сковородки— можно поцарапать поверхность.

Самое интересное таким способом можно сэкономить на моющем средстве.

После этого спокойно ополаскиваю тарелку проточной водой и всё —готово. Посуда становится реально, как из посудомойки — чистая и даже скрипит!

Посуда становится, как из магазина.

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