Мою грязную посуду сахаром. Мой большой эксперимент и много фотографий
Друзья, всем привет. Мне, как девушке это очень интересно —поддерживать чистоту дома очень важно!
И тут разговорившись с подругой я узнала, что вместо обычного средства для посуды можно использовать сахар.
Да, я тоже была немного удивлена такому заявлению. Но что делать, решила сразу попробовать!
Пришла домой и после очередного ужина достала сахар и приступила к эксперименту. Для мытья мне понадобиться всего 2 грамма сахара — это очень мало.
Теперь беру влажную губку и просто макаю её в сахар и приступаю мыть посуду. Самое главное правило, таким способом нельзя мыть тефлоновые сковородки— можно поцарапать поверхность.
После этого спокойно ополаскиваю тарелку проточной водой и всё —готово. Посуда становится реально, как из посудомойки — чистая и даже скрипит!
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