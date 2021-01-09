Недорогой люксовый номер в центре Санкт-Петербурга. Делюсь впечатлениями

Долго думали — какой выбрать отель. Хотели недорогой, но с максимальным комфортом.

Средняя цена за ночь таких отелей начинается от 5000 рублей за сутки — это дорого. Но знакомые посоветовали один проверенный отель в центре города — «Сапфир».

Никого не оставит равнодушным парадная, согласитесь, выглядит шикарно и дорого

Первым делом прилетев в Питер пошли заселяться в отель. Отель расположен в самом центре города, на противоположной стороне находится метро. Очень удобно — все в шаговой доступности!

Подняться на ресепшен можно либо по лестнице, либо на лифте. Я предпочла подняться по лестнице. Между пролетами стоит большая ваза с цветами.

Огромные зеркала с золотистой окантовкой — очень красиво дополняют дизайн. Все стены увешаны картинами и светильниками в классическом дизайне.

Сразу на входе нас встретила пушистая, сияющая красавица — ель. Настроение приподнялось Сразу на входе нас встретила пушистая, сияющая красавица — ель. Настроение приподнялось

Сам номер расположен на 3 этаже с роскошным видом из окна на Невский проспект. Цена за ночь смешная всего 3000 рублей. Прилетели мы утром, а заселение только в 14:00. Оставили вещи, и пошли гулять.

Ближе к обеду вернулись в отель, оформили все документы и заселились в номер. В комнате была большая кровать, диван и 2 кресла.

Мне очень понравился интерьер номера, особенно шикарная люстра Мне очень понравился интерьер номера, особенно шикарная люстра

Санузел оснащен не только унитазом и биде, но и джакузи. Кстати, я первый раз посетила джакузи. Впечатления незабываемые.

По прибытии домой, обязательно займусь выбором джакузи

В стоимость входит завтрак — шведский стол. Еда разнообразная, все отлично. Единственный минус — в определенный день не оказалось свободного места, пришлось нести завтрак к себе в номер.

Наслаждаюсь кофе и шикарным видом на Невский проспект

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