Недорогой люксовый номер в центре Санкт-Петербурга. Делюсь впечатлениями

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Долго думали — какой выбрать отель. Хотели недорогой, но с максимальным комфортом.

Средняя цена за ночь таких отелей начинается от 5000 рублей за сутки — это дорого. Но знакомые посоветовали один проверенный отель в центре города — «Сапфир».
Никого не оставит равнодушным парадная, согласитесь, выглядит шикарно и дорого
Никого не оставит равнодушным парадная, согласитесь, выглядит шикарно и дорого

Первым делом прилетев в Питер пошли заселяться в отель. Отель расположен в самом центре города, на противоположной стороне находится метро. Очень удобно — все в шаговой доступности!

Подняться на ресепшен можно либо по лестнице, либо на лифте. Я предпочла подняться по лестнице. Между пролетами стоит большая ваза с цветами.

Огромные зеркала с золотистой окантовкой — очень красиво дополняют дизайн. Все стены увешаны картинами и светильниками в классическом дизайне.
Сразу на входе нас встретила пушистая, сияющая красавица — ель. Настроение приподнялось
Сразу на входе нас встретила пушистая, сияющая красавица — ель. Настроение приподнялось
Большая ваза с цветами
Сразу на входе нас встретила пушистая, сияющая красавица — ель. Настроение приподнялось

Сам номер расположен на 3 этаже с роскошным видом из окна на Невский проспект. Цена за ночь смешная всего 3000 рублей. Прилетели мы утром, а заселение только в 14:00. Оставили вещи, и пошли гулять.

Ближе к обеду вернулись в отель, оформили все документы и заселились в номер. В комнате была большая кровать, диван и 2 кресла.

Мне очень понравился интерьер номера, особенно шикарная люстра
Мне очень понравился интерьер номера, особенно шикарная люстра
Очень даже уютненько
Мне очень понравился интерьер номера, особенно шикарная люстра

Санузел оснащен не только унитазом и биде, но и джакузи. Кстати, я первый раз посетила джакузи. Впечатления незабываемые.

По прибытии домой, обязательно займусь выбором джакузи
По прибытии домой, обязательно займусь выбором джакузи

В стоимость входит завтрак — шведский стол. Еда разнообразная, все отлично. Единственный минус — в определенный день не оказалось свободного места, пришлось нести завтрак к себе в номер.

Наслаждаюсь кофе и шикарным видом на Невский проспект
Наслаждаюсь кофе и шикарным видом на Невский проспект

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