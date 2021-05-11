8-го Мая 2021г, в канун праздника Великой Победы,. в Библиотеке имени Андрея Белого (г. Железнодорожный Московской области) прошла Творческая встреча с Людмилой Юрьевной Князевой, композитором, продюсером, лауреатом Международных Конкурсов.Зрителей и слушателей порадовали не только презентация книг Людмилы Князевой, но и концерт с участием ансамбля солистов Камерного хора ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова в составе: Виктория Сидорова (сопрано), Софья Адамова (сопрано), Софья Славинская (альт).

Концерт открылся песней Кирилла Молчанова на стихи Константина Симонова "Жди меня. и я вернусь", которая прозвучала очень "тепло" и проникновенно в исполнении Софьи Славинской. Песня была с восторгом встречена зрителями, и из зала доносились крики "браво".

Затем прошла презентация авторских книг и песен Людмилы Князевой. Большой интерес вызвала книга "Импровизируем в игре, поем, ставим спектакль" (издательство ВАКО), и песни "Настанет день", "Радуга" и др.