Празднику посвящается…

В канун праздника «День Победы» в Железнодорожном пройдет творческая встреча с автором известных книг и песен Людмилой Юрьевной Князевой и ансамблем солистов Камерного хора ГМПИ имени М.М. Ипполитова - Иванова в составе: Виктория Сидорова (сопрано), Софья Адамова (сопрано), Софья Славинская (альт).

Музей и Взрослая библиотека имени Андрея Белого ( Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пролетарская, 8) гостеприимно распахнет свои двери для зрителей и слушателей 8 Мая в 15.00.

Мероприятие приурочено к праздничным дням и Празднику Великой Победы. После приветственного слава Людмилы Князевой прозвучит песня Кирилла Молчанова на стихи Константина Симонова «Жди меня. и я вернусь» в исполнении молодой артистки Софьи Славинской. Исполнение будет посвящено всем ветеранам: и тем, кто здесь, и тем, кого уже нет с нами…. Память о них – в наших сердцах.

Затем состоится презентация книг и концерт из песен Людмилы Князевой.

В программе принимает участие вокальный ансамбль солистов Камерного хора ГМПИ имени Ипполитова - Иванова.

Прозвучат песни:

1. "Жди меня, и я вернусь" (К. Молчанов - К. Симонов)

2. "Настанет день" (Л.Князева - С. Сиухин)

3. "Дальний лес" (Л.Князева - И.Токмакова)

4. "Гном" (Л.Князева - И.Токмакова)

5. "В чудной стране" (Л.Князева - И.Токмакова)

6. "Сонный слон" (Л.Князева - И.Токмакова)

7. "Радуга" (Л.Князева - на текст Христианской проповеди 16 в.)

8. "Москва Майская" (В. Лебедев - Кумач - Д. Покрасс)

Будут презентованы книги "Федор Александрович Васильев. Жизнь и творчество" (Л.Князева, А.Ермолаев), "Импровизируем в инре, поем, ставим спектакль" (Л.Князева, издательство ВАКО), "Восхождение к Ноеву Ковчегу" - книга о слепом монахе, побывавшем у Ноева Ковчега на горе Арарат (Л.Князева)

Более подробно – в афише мероприятий библиотеки по ссылке:

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