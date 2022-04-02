Облицовка печи камнем

Облицовка печей камнем Облицовка печей камнем

Печи и камины изначально были предназначены для обогрева помещения. В современных условиях эти конструкции преимущественно выполняют функцию отопления и декоративного оформления интерьера. Поэтому облицовка печей и каминов приобретает важное практическое и эстетическое значение. Для этой цели используются различные материалы, в том числе и модный натуральный камень.

Преимущества облицовки печи камнем и характеристика материала

Среди основных плюсов отделки натуральным камнем можно назвать такие:

Большая теплоемкость и хорошая теплоотдача, что позволяет накапливать, сохранять и передавать тепло. Облицованная камнем печь будет долго удерживать тепло и прогревать воздух в помещении.

Огнестойкость.

Термостойкость, способность выдерживать значительные перепады температур.

Прочность.

Износостойкость.

Практичность и долговечность. Облицовка печей и каминов камнем не требует особого ухода, т.к. камень не подвержен коррозии, гниению, действию плесневых грибков.

Экологичность. Даже при очень большом нагреве камень не будет выделять вредных для организма веществ.

Кроме того, при облицовке печи камнем можно реализовать самые креативные дизайнерские решений, т.к. камень имеет отличные визуальные характеристики.

Наиболее часто используемые для облицовки печей и каминов породы натурального камня

Для отделки могут использоваться такие натуральные камни, как:

Жадеит. Талькохлорит. Змеевик. Оникс. Бутовый камень. Гранит. Родонит. Мрамор. Талькомагнезит.

Чаще всего используют первые 3 вида природного камня. Они легко поддаются обработке и дают богатую цветовую палитру в серых и малахитовых тонах.