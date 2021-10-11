Печь круглая отопительная ПКО-15

Благодаря своим габаритам эта печь идеально подойдет для небольших помещений - садовых или охотничьих домиков, гаражей и т.д. Относительно небольшой вес (420 к.г.) позволяет устанавливать печь прямо на пол, без использования специального фундамента. Благодаря массиву использованного в конструкции шамотного кирпича, печь прекрасно держит тепло - в отличие от чугунных/стальных "буржуек" (или т.н. печей-каминов), которые начинают остывать сразу, как только их перестали топить. Протопили печь ПКО-15 утром (а нагревается она уже за 30 минут) - и весь день наслаждаетесь теплом. Натопили вечером - и не замерзнете ночью.

Вы можете выбрать любой цвет корпуса печи - его покрасят на заводе без каких-либо дополнительных финансовых вложений.

Круглая форма обеспечивает равномерный прогрев и отдачу тепла.

Отапливает помещение площадью до 15-20 квадратных метров.

Шанцевое основание предполагает съем тепла со дна печи. Тепло не уходит в пол, а распространяется по комнате.

Конструкция гарантирует быстрый монтаж - возможно смонтировать печь за 1 день. В комплекте предоставлена пошаговая инструкция по сборке, что упрощает процесс.

Система «чистое стекло».Стекло защищено от копоти и сажи, благодаря специальной конструкции топочной дверки

Подовая конструкция топки позволяет готовить пищу прямо на углях, как в русской печи.

И ещё ни с чем несравнимое удовольствие от вида мерцающего огня.

Печи КДМ ПКО Печи КДМ ПКО