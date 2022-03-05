Блины из манки

Калорийность:К:184,65 Б:6,03 Ж:7,06 У:23,77

Нам понадобятся:

Яйца 3 шт.

Манка 170 г

Ванильный сахар 10 г

Сахар 2 ст.л.

Мука 40 г

Молоко 500 мл

Растительное масло 3 ст.л.

Соль

1.В ёмкость вбиваем яйца, добавляем ванильный сахар, щепотку соли и сахар. Взбиваем венчиком.

2.Добавляем муку и молоко, хорошо перемешиваем.

3.Всыпаем манку, перемешиваем и оставляем тесто на полчаса, чтобы крупа набухла.

4.Вливаем растительное масло, хорошо перемешиваем тесто.

5.Сковородку хорошо прогреваем и немного смазываем растительным маслом.

Обжариваем блины до золотистого цвета. Перед каждым блином тесто нужно перемешивать, иначе манка осядет на дно.

Приятного аппетита!

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