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Блины из манки

Блины из манки

Калорийность:К:184,65 Б:6,03 Ж:7,06 У:23,77

Нам понадобятся:

  • Яйца 3 шт.
  • Манка 170 г
  • Ванильный сахар 10 г
  • Сахар 2 ст.л.
  • Мука 40 г
  • Молоко 500 мл
  • Растительное масло 3 ст.л.
  • Соль

1.В ёмкость вбиваем яйца, добавляем ванильный сахар, щепотку соли и сахар. Взбиваем венчиком.

Блины из манки

2.Добавляем муку и молоко, хорошо перемешиваем.

Блины из манки
Блины из манки

3.Всыпаем манку, перемешиваем и оставляем тесто на полчаса, чтобы крупа набухла.

Блины из манки

4.Вливаем растительное масло, хорошо перемешиваем тесто.

5.Сковородку хорошо прогреваем и немного смазываем растительным маслом.

Блины из манки

Обжариваем блины до золотистого цвета. Перед каждым блином тесто нужно перемешивать, иначе манка осядет на дно.

Блины из манки

Приятного аппетита!

Блины из манки

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