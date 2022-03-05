Блины из манки

Калорийность:К:184,65 Б:6,03 Ж:7,06 У:23,77
Нам понадобятся:
- Яйца 3 шт.
- Манка 170 г
- Ванильный сахар 10 г
- Сахар 2 ст.л.
- Мука 40 г
- Молоко 500 мл
- Растительное масло 3 ст.л.
- Соль
1.В ёмкость вбиваем яйца, добавляем ванильный сахар, щепотку соли и сахар. Взбиваем венчиком.
2.Добавляем муку и молоко, хорошо перемешиваем.
3.Всыпаем манку, перемешиваем и оставляем тесто на полчаса, чтобы крупа набухла.
4.Вливаем растительное масло, хорошо перемешиваем тесто.
5.Сковородку хорошо прогреваем и немного смазываем растительным маслом.
Обжариваем блины до золотистого цвета. Перед каждым блином тесто нужно перемешивать, иначе манка осядет на дно.
Приятного аппетита!
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