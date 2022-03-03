Заварные блины на кефире

Калорийность:К:150,7 Б:4,79 Ж:3,63 У:24,88
Нам понадобятся:
- Кефир 500 мл
- Яйца 2 шт.
- Соль 0,5 ч.л.
- Сахар 2 ст.л.
- Сода 0,5 ч.л.
- Мука 320 г
- Кипяток 250 мл
- Растительное масло 2 ст.л.
1.Кефир вливаем в ёмкость, добавляем яйца, соль и сахар. Хорошо перемешиваем.
2.Муку просеиваем и добавляем соду. Частями вводим в тесто.
3.Вливаем кипяток, постоянно помешивая тесто для блинов. Добавляем растительное масло.
4.Первый блин жарим на растительном масле, остальные без масла.
Попробуйте этот рецепт, блины получаются очень вкусными.
Приятного аппетита!
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