Заварные блины на кефире

Калорийность:К:150,7 Б:4,79 Ж:3,63 У:24,88

Нам понадобятся:

Кефир 500 мл

Яйца 2 шт.

Соль 0,5 ч.л.

Сахар 2 ст.л.

Сода 0,5 ч.л.

Мука 320 г

Кипяток 250 мл

Растительное масло 2 ст.л.

1.Кефир вливаем в ёмкость, добавляем яйца, соль и сахар. Хорошо перемешиваем.

2.Муку просеиваем и добавляем соду. Частями вводим в тесто.

3.Вливаем кипяток, постоянно помешивая тесто для блинов. Добавляем растительное масло.

4.Первый блин жарим на растительном масле, остальные без масла.

Попробуйте этот рецепт, блины получаются очень вкусными.

Приятного аппетита!

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