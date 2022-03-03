Моя кухня - мои правила
72 subscribers

Заварные блины на кефире

Заварные блины на кефире

Калорийность:К:150,7 Б:4,79 Ж:3,63 У:24,88

Нам понадобятся:

  • Кефир 500 мл
  • Яйца 2 шт.
  • Соль 0,5 ч.л.
  • Сахар 2 ст.л.
  • Сода 0,5 ч.л.
  • Мука 320 г
  • Кипяток 250 мл
  • Растительное масло 2 ст.л.

1.Кефир вливаем в ёмкость, добавляем яйца, соль и сахар. Хорошо перемешиваем.

Заварные блины на кефире

2.Муку просеиваем и добавляем соду. Частями вводим в тесто.

Заварные блины на кефире

3.Вливаем кипяток, постоянно помешивая тесто для блинов. Добавляем растительное масло.

Заварные блины на кефире

4.Первый блин жарим на растительном масле, остальные без масла.

Заварные блины на кефире
Заварные блины на кефире

Попробуйте этот рецепт, блины получаются очень вкусными.

Заварные блины на кефире

Приятного аппетита!

Заварные блины на кефире

#еда #рецепты #кухня #блины #блины рецепт #блины на масленицу #блины на кефире #праздник #масленичная неделя #масленица