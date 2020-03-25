Домашние сочники. Ещё прабабушка готовила!

Есть у меня знакомый ресторатор - Лера Воронова, так вот она бы меня с этим рецептом засмеяла. Ибо сочники (сочни) - это особое, утвержденное всяческими ГОСТами и ТУ блюдо, которое требует особой тщательности в компонентах, граммах, секундах и градусах.

А я люблю свои сочники. Точнее, прабабушки Манины. Для меня они самые пушистые. вкусные и ароматные. И почему-то их качество 9результат) никогда не зависят ни от моего настроения, ни от качества муки, ни от исправности моей духовки. Они всегда (ВСЕГДА) получаются вкусными. Уже десятки моих подружек пекут их для детей и внуков, теперь можете попробовать и вы. Ну, а если нет, то магазинную выпечку никто не отменял!

Попробуйте – это к тому же быстро и легко!

Для теста:

яйца 2 шт.

сметана 200 граммов

сахар 180 граммов (стакан)

сливочное масло 150 граммов

щепотка соли

разрыхлитель 2 ч.л. или 1 ч.л. гашеной соды

пшеничная мука 600-700 граммов

Начинка:

творог 400 граммов,

сахар 120 граммов,

пшеничная мука 1 ст.л.,

манка 1 ст.л.,

сметана 50 граммов,

яйца-1 шт.

желток 1 шт.

ванильный сахар 1 ст.л.

Сметану и яйца для теста взбиваем с сахаром, добавляем масло и еще раз взбиваем. Просеиваем в миску муку с разрыхлителем и солью, замешиваем мягкое тесто.

Готовим начинку.

Растираем творог с другими ингредиентами до однородности.

Раскатываем тесто в пласт толщиной около 5 мм и вырезаем из него кружки диаметром 9-10 см. На каждый кладем по 1 ст. л. начинки и прикрываем свободным концом (не защипываем).

Кладем сочники на противень, смазываем желтком и выпекаем в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут до золотистого цвета.

Вкусного вам чаепития с родными! Счастья вашему дому!