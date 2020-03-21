Эти рюши из капусты съедаются моментально. Получаются вкуснее пирожков!

У меня был знакомый ювелир по имени Марик. Талантливый, творческий человек, хотя когда мы познакомились, мне было уже лет 35, а Марик только начинал работать частным мастером. У него в двухкомнатной хрущёвке я впервые поняла, что такое дизайнерский подход к переобустройству квартиры (мы, собственно, и приезжали делать интерьерную фотосессию). Никто бы и никогда в этом произведении дизайнерского искусства не заподозрил кургузое детище Никиты Сергеевича, с его крохотной кухней и санузлом метр на метр. Мы попали в царство волшебника-ювелира, где рабочая зона кабинета, кухня и спальня были разъединены, но не спрятаны полутораметровой стеной волнообразного аквариума, в котором плавали огроменные рыбы....

Но запомнился мне Марик не этим даже, а двумя секретами, которыми я с вами сейчас обязательно поделюсь.

Первый касается ювелирного искусства. Он посоветовал мне никогда не доверять хороший камень мало знакомому ювелиру. Знаете почему? Потому что из вашего трехкаратника (особенно, если камень имеет огранку "принцесса" или похожую) жулик изготовит сразу три-четыре кольца. И все они будут трехкаратники, и все успешно пройдёт экспертизу. Ибо он просто распилит бриллианты на тонкие слайсы и с помощью обычного чеснока (!!!!) приклеит бриллиантовую нашлёпку на фианит или горный хрусталь подходящего веса и формы. Спектральный, химический анализ (и какие там еще бывают) будут взаимодействовать с верхней бриллиантовой нашлёпкой и подтверждать, что это алмаз. Марик говорит, что так часто обманывают покупателей в Турции. Совсем дрянные камни-подделки не предлагают, а вот чесночный бутерброд - только в путь. И будете вы носить кольцо, радуясь крутизне камня, не понимая, что заплатили лишь за тонкий срез бриллианта...))

А вот второй раз Марик нас удивил, пригласив на кухню и предложив капустные рюши. Это оказалось что-то очень вкусное, что-то среднее между пирожком и капустным оладьем с начинкой. Я ленюсь делать рюши часто. Но если жду гостей (особенно любимых) могу и расстараться. Особенно удобны рюши тем, что не нужно возиться с тестом.

капуста, 1 штука

творог, 300 граммов

сыр твердый, 50 граммов

соль, 1/2 ч. л.

чеснок - 1-2 зубчика

ядра грецкого ореха (молотые)- по желанию

яйцо, 1 штука

сливочное масло, 1 ст. л.

укроп 1 пучок

вода, 300 мл

соль, 1/3 ч. л.

мука, 230 граммов

Капусту с вырезанной кочерыжкой прогреваем в СВЧ 10 минут, затем разбираем на листья и отвариваем их в солёном кипятке еще 5-7 минут.

Готовим начинку: творог смешаем с яйцом, солью, маслом, раздавленным чесноком и зеленью. Заворачиваем начинку в капустные листья конвертиком, как блины с начинкой.

Приготовим кляр. Смешаем яйцо, ледяную воду, соль, перец и муку. Тесто должно быть без комков, как для оладьев.

Капустные рюши (конвертики) купаем в кляре и жарим на сковороде с 2 сторон на среднем огне под крышкой по три минутки. Они получаются нежные, сочные и очень вкусные. А уж аромат жареной капусты, как вы знаете, способен собрать у вас под дверью всех соседей по лестничной клетке. Так что попробуйте рюши от Марика и скажем ему спасибо!