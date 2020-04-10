Финский рыбный пудинг. Жаль, что его у нас почти не знают!

Готова поспорить, что если бы каждая наша семья составила список из даже СТА блюд, которые присутствуют в семейном меню, рыбного пудинга там не обнаружилось. Во всяком случае, у меня его в списке "коронных блюд" до поездки в Финляндию точно не было.

И лишь когда мы, по совету питерских друзей, решили рвануть по каким-то питерским горящих турам выходного дня вместе с ними в Финляндию (кстати, на бензин до Питера денег потратили больше, чем на три дня отдыха в охотничьем домике с питанием), хозяйка нашей усадьбы - Хельми Ярвинен - ошарашила нас этим чудом. Пишу "ошарашила" - не случайно. Я, например, впервые видела, чтобы приличная 12-летняя Катюха и её младший брат Гришка (вполне себе интеллигентные питерские дети) совершенно неприлично вылизывали тарелку. Хельми смеялась, пока мы с Татьяной что-то оправдательно лепетали на предмет того, что дети в нашей стране совсем не голодают.

-Да я знаю, знаю... Этот пудинг все так едят. Финские дети, мои внуки, тоже. Ваши мужчины сейчас выпьют и тоже будут на ужин тарелки облизывать...

Скажу честно, дома у меня никто тарелки не облизывает. Пудинг у меня получается очень вкусный, но он и близко не так хорош, как у Хельми. Попробуйте приготовить вы. Вдруг вы с рыбкой дружите лучше меня)))

Рыбное филе – 500 г

Яйца – 4 шт.

Сметана – 250 мл

Лимонный сок -2 ст.л.

Цедра лимона – крупная щепотка

Крахмал – 20 г

Соль по вкусу

Перец – по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу

Панировочные сухари

Рыбное филе промыть, просушить и нарезать на маленькие кусочки. С помощью блендера измельчить в пюре.

Добавить к рыбному пюре яйца, сметану, лимонный сок и цедру, а так же крахмал (я беру столовую ложку с большой горкой). Все тщательно размешать. Добавить немного лимонной цедры.

Полученную массу хорошо посолить, добавить перец и мелко нарезанную зелень по вкусу.

Духовку разогреть до 180-175 градусов.

Форму для пудинга смазать маслом, присыпать сухарями, заполнить тестом и выпекать пудинг в течение 30-40 минут.

Готовый пудинг остудить, вынуть из формы и подавать на стол к картошечке или макаронам. Хельми нам сказала, что этот пудинг не любит рис, в качестве гарнира. Но я готовила с "Жасмином", по моему они прекрасно подружились!