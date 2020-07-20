Французская шарлотка. Отличается от нашей в разы!

Помните нашу русскую классику: 1 стакан сахара, 1 стакан муки, 3 яйца и 5 яблок? _ Это то, что в большинстве наших тетрадок называется "Шарлоткой".

Но её французская сестра готовится иначе, там используются иные пропорции, а потому она выходит очень нежной, почти кремоподобной. Удивитесь сами и удивите семью! Рецепт от Бенедикт.

Яблоки - 800 -900 г

Молоко 3,6% - 100 мл

Яйцо куриное- 2 шт.

Масло сливочное 82,5%- 25 г

Сахар- 50 г

Порошок до печенья (разрыхлитель) - 2 ч. л.

Соль - щепотка

Мука пшеничная- 70 г

Сначала взбейте яйца до пены, после всыпьте сахар и продолжайте взбивать. Должна получится пышная масса белого цвета.

Из яблок срежьте кожицу (в рецепте указан вес уже очищенных яблок), удалите сердцевину и нарежьте тоненькими полукружьями-лепестками. Чтобы фрукты не потемнели, сбрызните их соком лимона.

Муку необходимо просеять, а масло растопить. Добавьте их во взбитую массу.

Также влейте молоко, всыпьте пекарский порошок и добавьте щепотку соли. Приступайте к вымешиванию теста исключительно вручную, деревянной лопаткой.

Порезанные яблочки положите в тесто и размешайте.

Обычную форму нужно застелить пекарской бумагой, а форму из силикона застилать не нужно.

Выложите тесто в форму и разровняйте. Посыпьте сахаром, корицей и положите сверху небольшие кусочки сливочного масла.

Включите духовку на 180 ° для разогрева. Поставьте пирог на 35 минут, но следите за приготовлением. Духовки у всех разные.

Дайте шарлотке остыть в форме, перекладывайте на тарелку и наслаждайтесь. Вкус у шарлотки - как у сливочно-яблочного крема.