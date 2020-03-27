Гречка по-японски, с фасолью

Мы уже с вами осуждали как-то, что нашу обожаемую гречку в других странах, мягко говоря, не столь высоко ценят. Исключение составляют, пожалуй, Япония и Китай, но и здесь используют чаще всего только гречневую муку, а не варят каши. Но есть в Японии чудесный район - Мацумото, где существует культ всего черного.

Но пока оставим в стороне мистику, и просто познакомимся с чудесным местечком ближе. Мацумото находится в префектуре Нагано. Замок Мацумото (ради которого и приезжают туристы), национальное достояние страны, был построен в годы Бунроку (1593-1594 г.г.). Черные стены замка являются его главной особенностью, и именно поэтому его называют "Карасу-дзё", что означает "замок ворона". Улица Накамати, которая находится в 5 минутах ходьбы от замка Мацумото, была центром оптовой торговли вплоть до периода Эдо (т.е. до 1868 ). По традиции, каждый купец, который приезжал сюда со своим товаром обязательно должен был привезти продукт черного цвета. Так в Мацумото оказалась черная фасоль, наша гречка, кофе, какао, а так же все виды черного перца и итальянская "черная томателла" - вываренная до темно-коричневого цвета томатная паста. Сегодня здесь находится множество кафе и магазинов, которые любят посещать туристы. С апреля по декабрь каждую субботу здесь работает рынок. Вот в одном из таких кафе мы и обнаружили нашу необыкновенную японскую гречку.

Мы теперь дома частенько едим такую гречку, потому что мой муж наконец-то полюбил её, сказав: “Это совсем не хуже картошки!”

гречка -1 стакан,

красная или черная фасоль (отварная или консервированная) -1 стакан,

морковь -1 шт.,

лук -1 шт.,

томатная паста -1 ст. ложка,

масло для жарки,

зелень для подачи,

соль и черный молотый перец по вкусу.

Гречку отвариваем в соленой воде до готовности (1:2). На масле обжариваем порезанный лук и тертую морковь.

К овощам добавляем фасоль и томатную пасту. Тушим, помешивая, пару минут. Всыпаем в сковороду готовую гречку, солим и перчим по вкусу. Готовим 1-2 минуты, помешивая.

При подаче посыпаем измельченной зеленью. Получается непривычно, но очень вкусно – проверьте сами!