Из Германии: немецкие топтуны от учительницы

Из старенького: Лет двенадцать (теперь двадцать три года) тому назад мой ребёнок ездил на экскурсию в Германию. Гидом по стране работала наша бывшая соотечественница, учитель русского языка и литературы из Целинограда (теперь Астаны или даже уже не так) а потом уже из Мюнхена. Бабуле было хорошо за семьдесят. Её знание страны было поверхностным, гораздо больше педагога интересовала дисциплина в автобусе. Оживилась она всего один раз, когда автобус ехал по красивейшему пригороду, застроенному великолепными виллами и особняками. "Эх, о такой жизни, дети, мы всегда мечтали! - сказала она со вздохом, - А живут ей те, кого мы победили в войне". "А чей это замок?"- поинтересовался мой ребёнок, рассматривая роскошнейший дом. "Да, так... - ответила экскурсовод, - Какого-то шофёра местного".

-Шофёра?!!

- Ну да... У меня где-то была его фамилия записана..., - стала она рыться в толстой тетради

- Шофёра??? - не могли поверить однокашники Серёжки.

- Шофёра, водителя, в общем, обычного рабочего человека... О, вот, нашла... Фамилия хозяина М. Шумахер....

Занавес....

ДОБРОГО УТРА, ТРУДЯЩИЕСЯ РОССИИ!

Их всех блюд, которые там ребенок ел, ему больше всего понравились топтуны (клёцки), которыми их угощала гид. Наше блюдо, как я понимаю. Я уже после возвращения сына созванивалась, брала рецепт

Топтуны – это такие мясные галушечки. Очень вкусные! Приготовьте – не пожалеете, а домашние оценят!

Кефир – 250 миллилитров

Яйцо – 1 штука

Мука пшеничная – 3 стакана

Сода – 0,5 чайных ложки

Соль – 1 чайная ложка (0,5 – для галушек)

Лук репчатый – 1 штука

Морковь – 1 штука

Чеснок – 1-2 зубчика (по желанию)

Куриное окорочок копченое – 1 штука (или любое другое отварное мясо)

Растительное масло – 2 ст. ложки

Наливаем в миску, в которой будем делать тесто, кефир. Добавляем к нему яйцо и соль. Затем всыпаем половину муки, потом соду и муку. И замешиваем тесто. Оно должно быть мягким и немного липнуть к рукам.

Мы оставляем тесто отдохнуть минут на 10. Раскатываем тесто в корж толщиной 0,6-0,7 мм. при этом подсыпаем муку.

Тесто липнет, я предупреждала! И нарезаем корж на квадратики. Размер зависит от вас, но помните, что клецки увеличатся при готовке. Готовить топтуны будем на пару минут 8. Чтобы проверить, готовы они или нет, разломайте одну галушку и посмотрите степень готовности.

Тесто должно быть однородным (по всей толщине).

Ну, а пока топтуны варятся, приготовим к ним соус.

Чистим и мелко нарезаем лук. Обжариваем на растительном масле.

Добавляем к луку нарезанную на маленькие кусочки курицу или любое другое отварное или копченое мясо. Обжариваем пару минут.

Добавляем очищенную и натертую на крупной терке морковь, обжариваем, помешивая, минуты 2.

Теперь добавим немного воды, соль по вкусу и тушим минут 5.

Топтуны у нас готовы, их можно обжарить, а потом добавим к ним подливу. А можно сразу их выложить непосредственно в подливу. Добавим измельченный чеснок, перемешаем.

Прогреем топтуны с подливкой минутку-другую-и подаем к столу. Детки их ели остывшими, в контейнерах пищевых, но всё равно были довольны!от