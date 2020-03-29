Очень быстро и вкусно! Эти ленивые вареники с капустой – родом из моего детства, мама часто готовила, когда было мало времени.

Если честно, то я бы должна была дописать "когда было мало времени и денег"... Было и такое время почти у каждой советской семьи. Но, тем не менее, голодными никто не сидел, а такой вот замечательный завтрак, уничтоженный мной в 8 утра позволял мне появиться дома только к 8 вечера, при этом целый день (если каникулы) плавая, бегая, купаясь, загорая, тратя дикое количество энергии и при этом не испытывая чувство голода.

И сегодня я готовлю это блюдо частенько, потому что просят и просят, а еще потому, что невероятно сама люблю!

Капуста белокочанная 300 гр. (или отжатая квашеная капуста 300 г)

Лук 2 шт.

Морковь 1 шт.

Кефир 300 мл.

Пшеничная мука 350 г

Растительное масло 100 мл.

Соль по вкусу

Перец черный молотый по вкусу

Лавровый лист 2 шт.

Капусту (свежую) моем и нарезаем как можно тоньше. Если используем квашеную капусту, то промываем её в проточной воде и сильно отжимаем.

Лук чистим и нарезаем мелкими кубиками. Морковь моем, чистим и натираем на терке. Обжариваем лук и морковь на растительном масле до золотистого цвета.

В сковороду к луку и моркови отправляем нарезанную капусту. Тушим овощи на среднем огне около 15-20 минут.

В глубокую миску наливаем кефир комнатной температуры. Добавляем к кефиру муку. Лучше вводите муку частями, а не всю сразу. Так вы точно не превысите норму и не добавите лишнюю муку. Вымешиваем тесто, которое затем раскатываем в длинные тонкие колбаски. Колбаски нарезаем на одинаковые медальоны.

В это время ставим на огонь кастрюлю с водой. Воду подсаливаем. Как только вода закипит, отправляем в нее наши медальоны из теста и варим их 3-5 минут. Как только вареники всплывут на поверхность воды – достаём их и отправляем прямиком к капусте. Солим, перчим, в случае квашеной капусты регулируем кислоту сахарком, всё перемешиваем.

Подаём блюдо горячим со сметанкой. Очень ароматный, простой, быстрый и вкусный завтрак для непосед. Кстати, для мужчин, которым предстоит физический труд - тоже!