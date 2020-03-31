Очень вкусные овсяные котлетки с грибами. Постные, без грамма мяса, просто песня!
Продолжаю, как и обещала, снабжать рецептами всех наших постящихся! А поелику мы все сейчас на карантине, редко выходим в магазины и мяса в доме запасов нет (во всяком случае у многих), то эти рецепты пригодятся всем. Надеюсь! Будет вкусно, уверяю вас!
Для наших вкусных котлеток берем:
1 стакан овсяных хлопьев
1/2 стакана воды (кипяток)
3-4 шт. шампиньона свежих
1 картофелина
1 луковица (средне-крупная)
2 зубчика чеснока
зелень
соль
перец
растительное масло для жарки
Овсяные хлопья насыпаем в небольшую кастрюльку, заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем набухать на 20-30 минут.
Картофель и лук чистим и натираем на мелкой терке.
Шампиньоны заранее моем, хорошенько просушиваем (я раскладываю на салфетке на батарее) и нарезаем маленькими кубиками. Зелень измельчаем. Чеснок раздавливаем чеснокодавкой.
К овсянки добавляем картофель, лук, чеснок, грибы и зелень, и всю массу хорошо перемешиваем, солим и перчим.
Овсяная масса должна получиться не очень густой и не очень жидкой – чтобы можно было набирать ее ложкой. На разогретую с растительным маслом сковороду столовой ложкой выкладываем овсяные котлетки.
Обжариваем котлетки на среднем огне с одной стороны до румяной корочки. Переворачиваем на другую сторону, жарим примерно минутку на среднем огне, затем огонь уменьшаем до минимального, накрываем крышкой и доводим до готовности ещё примерно 5 минут.
Я всегда делаю двойную порцию, так как котлеты вроде гарнира не требуют (они сами гарнир), а уничтожаются роднёй очень быстро. Матушка, правда, их ещё смазывает баклажанной икоркой, но я их и так ем, без хлеба и прочих улучшителей)))