Очень вкусные овсяные котлетки с грибами. Постные, без грамма мяса, просто песня!

Продолжаю, как и обещала, снабжать рецептами всех наших постящихся! А поелику мы все сейчас на карантине, редко выходим в магазины и мяса в доме запасов нет (во всяком случае у многих), то эти рецепты пригодятся всем. Надеюсь! Будет вкусно, уверяю вас!

Для наших вкусных котлеток берем:

1 стакан овсяных хлопьев

1/2 стакана воды (кипяток)

3-4 шт. шампиньона свежих

1 картофелина

1 луковица (средне-крупная)

2 зубчика чеснока

зелень

соль

перец

растительное масло для жарки

Овсяные хлопья насыпаем в небольшую кастрюльку, заливаем кипятком, накрываем крышкой и оставляем набухать на 20-30 минут.

Картофель и лук чистим и натираем на мелкой терке.

Шампиньоны заранее моем, хорошенько просушиваем (я раскладываю на салфетке на батарее) и нарезаем маленькими кубиками. Зелень измельчаем. Чеснок раздавливаем чеснокодавкой.

К овсянки добавляем картофель, лук, чеснок, грибы и зелень, и всю массу хорошо перемешиваем, солим и перчим.

Овсяная масса должна получиться не очень густой и не очень жидкой – чтобы можно было набирать ее ложкой. На разогретую с растительным маслом сковороду столовой ложкой выкладываем овсяные котлетки.

Обжариваем котлетки на среднем огне с одной стороны до румяной корочки. Переворачиваем на другую сторону, жарим примерно минутку на среднем огне, затем огонь уменьшаем до минимального, накрываем крышкой и доводим до готовности ещё примерно 5 минут.

Я всегда делаю двойную порцию, так как котлеты вроде гарнира не требуют (они сами гарнир), а уничтожаются роднёй очень быстро. Матушка, правда, их ещё смазывает баклажанной икоркой, но я их и так ем, без хлеба и прочих улучшителей)))