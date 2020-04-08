Отличный способ приготовить что-то новое и вкусное из квашеной капусты

Меня часто спрашивают, почему я так мало пишу о прибалтийской, в частности, об эстонской кухне. Попробую ответить честно: к любой кухне я отношусь ответственно и серьёзно. А вот к странам - нет. Одни вызывают у меня тёплые воспоминания, вторые оставляют равнодушными, а третьи я вспоминаю с улыбкой. И, увы, как правило, те страны, которые я вспоминаю с улыбкой (не страны, жители, конечно) потом на меня обижаются, если читают о себе в моих зарисовках.

К таким странам относится и Эстония. И не Эстония после 1991 года, а ещё та, наша, советская. Внешне в ней всё очень мило. Национальный цветок Эстонии — василёк, птица — ласточка, камень — известняк. Но, как историк, я вынуждена (с юмором) констатировать, что за всю долгую историю войн Таллинн ни разу не был взят приступом, …потому что эстонцы сами его сдавали на согласованных условиях :) А как писатель, я не могу не улыбаться, узнав, что самой продаваемой за прошлые годы детской книгой в стране стала книга с обалденным названием «Какашка и весна» :) Эстония была первой страной Европы, где мне, куряке, довелось несладко. Абсолютно все жилые помещения (квартиры, дома, отельные номера и комнаты в гестхаузах) оснащены дымовыми датчиками, поэтому спокойно закурить нереально (если только предварительно не вытащить из датчика батарейки). Здесь действует самый суровый закон о запрете курения в общественных местах. Но в него "случайно" не попали остановки. И если вы немного постоите на любой остановке, то самому можно уже и не курить, и так надышишься.

А впрочем, эстонцы милые люди. Сами устраивают нам санкции, сами смело просят о помощи в борьбе с коронавирусом и сами же празднуют день Победы 23 июня...

Но это лирическое отступление.

Кухня в Эстонии, действительно, оригинальна, а если сдобрить обед рюмочкой ликера «Vana Tallinn» или «Kännu kukk», который пьют местные, то и вообще вкуснейшая.

Давайте познакомимся с одним блюдом.

Мульгикапсад с мясом: этот шедевр эстонской кухни является в стране очень популярным. А еще это отличный способ приготовить что-то новое и вкусное из квашеной капусты. Попробуйте – не пожалеете!

400 г свинины (любой мякоти, но лучше шеи)

800 г квашеной капусты

100 г копченой грудинки или бекона

неполный (примерно 3/4) стакан перловой крупы

тмин по вкусу

1 ч. ложка сахара

соль по вкусу.

Лучше всего наше блюдо готовить в казанке или в гусятнице. Грудинку (бекон) нарезаем мелкими кусочками, обжариваем, чтобы вытопилось сало, и шумовкой вынимаем шкварки на тарелку. В вытопившееся сало добавляем нарезанное небольшими кусочками мясо, обжариваем на очень сильном огне 5-7 минут, добавляем квашеную капусту (если очень кислая – промываем), сверху выкладываем шкварки и промытую (а лучше предварительно замоченную) перловую крупу.

Все заливаем водой, чтобы покрыла крупу. Накрываем крышкой.

Ставим казанок в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час 20 минут.

Блюдо получается сытным и ароматным. А если вы мастерски поджарили мясо и оно сохранило в процессе запекания румяную корочку, то еще и очень симпатичным внешне!

Угощайтесь! И улыбайтесь!

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