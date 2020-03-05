Рецепт этого салата, по огромному секрету, рассказала подружка, а я рассказываю вам
Рецепт этого салата, по огромному секрету, рассказала подружка, которая работает в Канаде, в дорогом ресторане су-шефом. Ну, а так как мы, девочки, держать язык за зубами не умеем, то я быстренько делюсь рецептом с вами. Просто и действительно очень вкусно! (Шучу, конечно, Элис прекрасно знала, для кого и зачем она делится рецептом, остальное - чистая правда). Скоро мы с вами клуб фанатов свеклы создадим))
Нам понадобится:
2 запеченные свеклы,
2 яйца вкрутую,
майонез;
5 маринованных (именно с уксусом, а не солёных) огурцов,
лук (белый, салатный);
100 г твёрдого сыра
50 г семян тыквы.
Нарезаем мелко яйца.
Свеклу натираем на терке.
Огурцы нарезаем кубиками и сливаем сок.
Сыр натираем на крупной терке.
Нарезаем половину лука кубиками.
Соединяем все ингредиенты и добавляем семечки тыквы.
Заправляем салат по вкусу майонезом, сметаной, маслом или йогуртом.
Перемешиваем и украшаем на ваше усмотрение (в классической подаче - лилиями из второй половинки белой луковицы или из яйца). Кстати, чтобы такая лилия получилась, надрезанный по вертикали на 4/5 лук насадите на шпажку или зубочистку и подержите в подкисленном кипятке буквально минуту-две, а затем аккуратно раскрывайте лепестки.
Готовьте на здоровье, угощайте с удовольствием!