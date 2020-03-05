Рецепт этого салата, по огромному секрету, рассказала подружка, а я рассказываю вам

Рецепт этого салата, по огромному секрету, рассказала подружка, которая работает в Канаде, в дорогом ресторане су-шефом. Ну, а так как мы, девочки, держать язык за зубами не умеем, то я быстренько делюсь рецептом с вами. Просто и действительно очень вкусно! (Шучу, конечно, Элис прекрасно знала, для кого и зачем она делится рецептом, остальное - чистая правда). Скоро мы с вами клуб фанатов свеклы создадим))

Нам понадобится:

2 запеченные свеклы,

2 яйца вкрутую,

майонез;

5 маринованных (именно с уксусом, а не солёных) огурцов,

лук (белый, салатный);

100 г твёрдого сыра

50 г семян тыквы.

Нарезаем мелко яйца.

Свеклу натираем на терке.

Огурцы нарезаем кубиками и сливаем сок.

Сыр натираем на крупной терке.

Нарезаем половину лука кубиками.

Соединяем все ингредиенты и добавляем семечки тыквы.

Заправляем салат по вкусу майонезом, сметаной, маслом или йогуртом.

Перемешиваем и украшаем на ваше усмотрение (в классической подаче - лилиями из второй половинки белой луковицы или из яйца). Кстати, чтобы такая лилия получилась, надрезанный по вертикали на 4/5 лук насадите на шпажку или зубочистку и подержите в подкисленном кипятке буквально минуту-две, а затем аккуратно раскрывайте лепестки.

Готовьте на здоровье, угощайте с удовольствием!