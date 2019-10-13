РЫБНЫЙ ПАШТЕТ - НЕОБЫКНОВЕННАЯ НЕЖНОСТЬ. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОПРОБУЙТЕ!

Помните, я писала про ощущение города из нашего прошлого... Всё, как было в Союзе - и недоотремонированный мостик, и граффити на заборе и... внимание - фрески самого Ван Гога на стене дома!

Продолжим наше путешествие по Братиславе и вернёмся в то кафе, где мы с вами познакомились с замечательным грибным паштетом от Евы.

Я так поняла, что паштеты - это вообще "фишка" Евиного заведения, под которую подаются и все остальные блюда. Это не традиционная кухня Словакии, да и сама Ева, как мне кажется, родом из Польши (не успела спросить, да и неудобно было приставать к пожилой даме), но меня подкупило то, что именно благодаря нежным и воздушным паштетом у неё на "ура" идут и все остальные блюда - наши блины, драники, печёная картошечка и т.д. и т.п. Ну и, конечно, пиво. Куда ж без него. Хотя для меня и по моей просьбе Ева сварила отличный ирландский кофе, ибо пивной гурман из меня никакущий, а вот за кофе я и последнюю рубаху отдам...))

Пару слов о паштете. Мы почему-то привыкли в Москве (в России) к мясным и печеночным паштетам. А ведь как много вариантов этого блюда представлено в мире! У меня к вам огромная просьба, братцы! Не бойтесь экспериментировать, не отговаривайтесь любимой присказкой моей мамы про то, что лучше жареной картошечки с селёдкой ничего не бывает. Картошку мы любим, кто бы спорил. Но прожить всю жизнь (и продержать своих любимых людей) на меню из пяти даже самых любимых блюд - это не верно.

Когда-то на семинаре по этнографии Пал Иванович Пучков, мой обожаемый профессор, сказал, что кругозор человека, специалиста, исследователя начинается с кухни. И чем разнообразнее будет меню у ребенка, чем больше вкусовых оттенков и ароматов он научится постигать, различать, разделять - тем утонченнее, активнее, настойчивее, требовательнее станет работать его мозг. Тем больше ему захочется увидеть, почувствовать, узнать, посмотреть... И это не фантастика, не бред старого ученого, а обычная физиология. На том человечество стояло и стоять будет.

А теперь, собственно, к рецепту!

Но, если приложить совсем немного усилий, будете иметь домашний паштет из рыбы, который смакует на порядок лучше. А с гарниром – это уже не просто сытная закуска, а целая трапеза!

Рыбный паштет

Для блюда:

Рыбное филе - 800 г (можно брать и замороженное, но корректируйте вес, я даю вес оттаявшей рыбы)

Масло 150 г

Лук 150 г (1-2 шт)

Лимон 70 г (1/2 крупного лимона)

2-3 ст.л. оливкового или постного масла

Соль 10 г (1 чайная ложка)

Лавровый лист 1 г (4-5 шт)

Горчичный порошок 1 г (1 крупная щепотка)

Из половинки лимона выжимаем сок. Смешиваем лимонный сок, оливковое масло, соль и горчицу. Лук чистим и режем на небольшие ломтики.

Рыбное филе (предварительно можно не размораживать и не резать) выкладываем слоями с луком и лавровым листом, каждый слой поливая подготовленной лимонно-горчичной смесью. Запекаем в духовке 1 час при температуре 160 градусов.

Даём рыбе с луком остыть, выбрасываем лавровые листья, сливаем лишнюю жидкость (у меня мама обожает поливать этим соком и укропчиком отварную картошку, а я, как правило, скармливаю её коту или дежурящим вечно на кухне пёсам). Остывшую рыбу с луком перемалываем вместе со сливочным маслом на мясорубке и хорошо перемешиваем. Рыбный паштет выкладываем в форму и оставляем в холодильнике на 4 часа.

Готовый паштет прекрасно нарезается на ломтики. А ещё я люблю фаршировать им лаваш и резать потом на пирожные. А какой он вкусный с блинами - сказка! Рецепт сравнительно недорогой, потому как филе можно покупать самое дешевое, я, например, ни разу не готовила паштет из красной рыбы, даже не представляю, каким он будет. Мне больше всего нравится филе морского окуня и тилапии)).

По горячим следам публикации. Комментарий Натальи Шустиковой!

Инна, расскажу рецепт рыбного паштета в испанском варианте. Готовила из морского окуня, испанцы готовят его из Cabracho, местный специалитет, очень похож на окуня.

Нужно взять 2 рыбины, отварить +лаврушка+перец/соль. Снять кожу, убрать кости. Затем филе, (как правило получается около 800 г), 4 яйца, 200 г жирных сливок, 100 г томатов протертых , которые продаются в картонных коробочках (не паста), соль, перец. Все измельчить блендером.

Форму с высокими бортиками (желательно для паштетов) смазать сливочным маслом, обсыпать мукой или манкой, выложить рыбную массу. Приготовить форму большего размера ,чем форма с паштетом, налить в неё воды и поставить наш паштет. Получится водяная баня. В духовку поставить на час при 180 градусах. Дать остыть. Подавать с майонезом или с розовым соусом. Называется сие блюдо Pate de Cabracho.